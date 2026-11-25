Un imponente despliegue de la Fuerza Pública quedó registrado en imágenes tras la captura de cinco presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al narcotráfico, en un procedimiento que contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

VEA TAMBIÉN ¡Viva Cristo Rey!: el mensaje exhibido por la reina saliente de Miss Universo que coincide con el lema del presidente Abelardo de la Espriella o

Los videos, difundidos por el presidente Abelardo de la Espriella, muestran parte del operativo y la presentación de uno de los detenidos, quien aparece custodiado por dos uniformados fuertemente armados. En las imágenes se observa el dispositivo de seguridad dispuesto por las autoridades, con integrantes de la Fuerza Pública equipados con armamento y elementos tácticos.

De acuerdo con el mandatario, las cinco personas capturadas eran articuladores de una estructura criminal que tenía capacidad para movilizar mensualmente dos toneladas de cocaína y 50 kilogramos de heroína mezclada con fentanilo. Además, aseguró que todos los detenidos son requeridos por las autoridades estadounidenses con fines de extradición.

Uno de los elementos más relevantes de la información entregada por De la Espriella es la presunta relación de esta organización con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que, según la publicación presidencial, mantenía alianzas con la red para brindar protección a sus rutas y cargamentos de estupefacientes.

"Esta organización movilizaba dos toneladas de cocaína y 50 kilos de heroína mezclada con fentanilo cada mes, y mantenía alianzas criminales con el ELN para proteger sus rutas y cargamentos", indicó el presidente.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella llegó a Cartagena en donde toma de rehenes en importante establecimiento completa más de 12 horas o

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado destacó el alcance de la operación y aseguró que las autoridades están concentrando sus esfuerzos no solamente en afectar el transporte de las sustancias ilícitas, sino también las estructuras financieras que permiten el funcionamiento de estas organizaciones.

"¡Estamos golpeándolos donde más les duele: su cadena completa de financiación!", manifestó el presidente, quien también advirtió que su administración mantendrá la cooperación internacional y las labores de inteligencia para llegar hasta los principales responsables de estas estructuras criminales.

El procedimiento se suma a las acciones que las autoridades colombianas vienen adelantando contra las redes de narcotráfico con conexiones internacionales, en medio de los esfuerzos por afectar sus corredores de distribución, alianzas criminales y fuentes de financiación.

El mandatario finalizó señalando que el Estado tiene la capacidad para llegar hasta las cabezas de las organizaciones criminales.

"Que los narcoterroristas no se equivoquen con la determinación de este Gobierno. Tenemos la inteligencia, la cooperación internacional y la voluntad para llegar hasta las cabezas de sus organizaciones", puntualizó.