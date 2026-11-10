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Radamel Falcao García

Ya hay fecha para que Falcao vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid: el colombiano tendrá de nuevo la 9 y fue convocado junto a David Villa

noviembre 10, 2026
Por: David Lozano
Radamel Falcao García, futbolista colombiano - Foto: EFE
Radamel Falcao García, futbolista colombiano - Foto: EFE
El cuadro de Madrid lo anunció como uno de los atacantes que estará en el “partidazo de leyendas” del próximo domingo, 15 de noviembre.

En Atlético de Madrid, Falcao García es uno de los delanteros más reconocidos de los últimos años. Su legado de goles y títulos quedó consignado en la historia de los Colchoneros.

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Si bien el Tigre no ha anunciado de manera definitiva su retiro del balompié profesional, se ha apartado del deporte tras su paso por Millonarios en Colombia y hoy en día se encuentra radicado en Panamá, donde se le ha visto ponerse a punto y ser parte de algunos partidos amistosos de baja exigencia.

Justamente, mantenerse en forma resalta aún más, ya que fue convocado a otro juego de exjugadores y leyendas del ‘Atleti’. El cuadro de Madrid lo anunció como uno de los atacantes que estará en el “partidazo de leyendas” del próximo domingo, 15 de noviembre.

En esta convocatoria lo acompañarán David Villa y Maximiliano Rodríguez. También en el listado están Godín, Raúl García, entre otros jugadores de la historia reciente del Atlético.

A Radamel Falcao se le verá portar nuevamente el número 9 que llevó a su espalda cuando estuvo en el conjunto rojiblanco durante el periodo 2011-2013.

Fecha, estadio y hora para ver a Falcao

La delegación del club español que fue elegida para dicho amistoso se reunirá en México, país sede del compromiso del próximo fin de semana.

Los organizadores han decidido que el duelo se lleve a cabo en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México.

  • Fecha: domingo, 15 de noviembre.
  • Hora: 6:00 p. m. (hora de México).
  • Lugar: estadio Cuauhtémoc.
  • Ciudad: Puebla, México.
  • Capacidad: 46.000 espectadores, aproximadamente.

La boletería para dicho partido está a la venta a través de la plataforma BoletoMóvil y los precios reportados en moneda mexicana equivalen aproximadamente a entre 60.000 y 325.000 pesos colombianos.

¿Cómo fue el paso de Falcao por el Atlético de Madrid?

La historia de Radamel Falcao García en el Atlético de Madrid quedó marcada por los goles, los títulos y una conexión especial con la afición rojiblanca.

El delantero colombiano llegó al conjunto español en agosto de 2011, procedente del Porto de Portugal, después de consolidarse como uno de los atacantes más destacados del fútbol europeo.

Bajo la dirección técnica de Diego Simeone, el Tigre se convirtió rápidamente en la principal referencia ofensiva del equipo. En su primera temporada conquistó la Europa League 2011-2012, con una actuación memorable en la final frente al Athletic Club de Bilbao, en la que marcó dos goles para el triunfo 3-0.

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En agosto de 2012 volvió a ser protagonista al firmar un triplete en la Supercopa de Europa contra Chelsea, partido que terminó 4-1 a favor del Atlético.

Su tercera conquista llegó en 2013, con la Copa del Rey, tras vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Falcao cerró su etapa en el club en 2013, cuando fue transferido al Mónaco. Su balance fue de 70 goles en 91 partidos oficiales y tres títulos. Una huella que lo convirtió en uno de los grandes referentes extranjeros de la historia reciente del Atlético.

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