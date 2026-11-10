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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Mirra Andreeva

Tenista ucraniana perdió un set 6-0 ante rival rusa en partido en el que hubo gestos en la red tras el duro resultado

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Elina Svitólina, tenista ucraniana. (EFE)
Elina Svitólina, tenista ucraniana. (EFE)
Sabalenka, segunda cabeza de serie, busca su primer título en el certamen tras sufrir derrotas en las finales de 2022 y 2025.

La tenista rusa Mirra Andreeva, número tres del mundo y vigente campeona de Roland Garros, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina, sexta del ranking, por 6-4 y 6-0.

Tras finalizar el encuentro a Svitolina se le vio seria y desconcertada y, como era de esperarse, volvió a negar el saludo a su rival en un gesto que han tenidos las tenistas de su país como protesta por la invasión a su territorio, desde 2022, por parte del Gobierno de Putin.

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Andreeva, de 19 años, tomó el control del partido al quebrar para colocarse 4-2 en el primer set y ya no cedió la iniciativa frente a Svitolina.

La rusa sostuvo su servicio para cerrar la primera manga y luego dominó con autoridad el segundo parcial, en el que consiguió tres quiebres para sellar la victoria sobre la experimentada tenista ucraniana.

"Estaba tan tensa que sentía que me movía como una tortuga", dijo Mirra después del partido. "Sentía que realmente no podía golpear la pelota, así que estoy muy contenta de haber superado el partido y de haber controlado mis emociones".

Entre tanto, la bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso este lunes a la checa Karolina Muchova en dos sets y comenzó con buen pie su participación en las WTA Finals, el torneo que reúne en Indian Wells a las ocho mejores tenistas de la temporada.

La ex número uno del mundo tuvo que darlo todo antes de vencer finalmente por 7-6 (7/2) y 7-5 en poco menos de dos horas de juego en la pista dura de California.

Sabalenka, segunda cabeza de serie, busca su primer título en el certamen tras sufrir derrotas en las finales de 2022 y 2025.

Parece partir con ventaja hacia ese propósito debido a la ausencia por un virus de la dueña del primer escalón del ranking mundial, la kazaja Elena Rybakina.

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La cuatro veces campeona de Grand Slam pareció estar en apuros tras conceder un break y quedarse 5-4 por detrás en el primer set.

Pero se sobrepuso del quiebre inmediatamente para poner el 5-5 y, posteriormente, mantuvo la calma en el tie-break (7-2).

Ambas jugadoras tuvieron dificultades con el servicio en la segunda manga, cuando Sabalenka sufrió su cuarto quiebre al servir para ganar el partido con una ventaja de 5-4.

Sin embargo, la bielorrusa respondió a ese tropiezo recuperando el break de inmediato para ponerse 6-5 arriba. No cometió ningún error al volver a sacar para embolsarse el juego, luego de que la checa enviara un revés a la red.

"Solo trato de ganar cada partido que juego y, al mismo tiempo, de vivir el momento, concentrarme en cada punto y mantener la calma y el control", dijo Sabalenka después del partido.

Las WTA Finals de este año debían celebrarse en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas a Indian Wells tras los ataques militares de Estados Unidos contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.

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