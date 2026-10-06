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Martes, 06 de octubre de 2026
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Halle Berry solicita la restauración de la custodia de su hijo y acusa a su expareja de poner al menor en su contra

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Halle Berry, actriz - Foto de @halleberry
Halle Berry, actriz - Foto de @halleberry
La actriz había sido acusada de agredir físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que ambos tienen en común.

La reconocida actriz Halle Berry solicitó ante un tribunal de Los Ángeles restablecer el acuerdo de custodia de su hijo mejor que es compartida con su expareja Oliver Martinez.

De acuerdo con documentos oficiales, Berry pidió la restauración del 50/50 las decisiones sobre el menor como se llevaba haciendo desde 2023.

Además, exigió que su ex pareja asista a las sesiones de terapia ordenadas por el tribunal.

“El cuarto motivo de preocupación es el intento continuo de Olivier de alinear a Maceo con él y en mi contra en muchas áreas de la vida y las actividades de nuestro hijo, lo que hace que Maceo esté enojado conmigo sobre cuestiones privadas que Olivier y yo estábamos discutiendo en ese momento”, indicó la famosa.

Berry también señaló que cuando el menor regresaba de pasar tiempo con su padre, se le veía “enojado”.

“Le tomaba a Maceo dos o tres días aclimatarse a estar en casa y cuando volvía con Olivier, el ciclo comenzaba de nuevo”, afirmó.

La actriz también aseguró que su hijo anticipaba decisiones que ninguno de los padres había tomado.

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“Si la disputa estaba relacionada con una decisión sobre Maceo, por ejemplo, sobre fútbol, la escuela o la terapia, Maceo lo sabía antes de que Olivier y yo llegáramos a un acuerdo y me decía lo que él y Olivier iban a hacer, sin contar con mi opinión, ignorando por completo mi autoridad como su madre”, escribió Berry.

Cabe destacar el actor francés Olivier Martinez acusó a su expareja de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que ambos tienen en común.

Martinez acudió a un tribunal de Los Ángeles para solicitar una orden de alejamiento temporal contra Berry y pidió modificar el actual acuerdo de custodia para obtener la tenencia exclusiva del menor.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Hola!, el supuesto incidente habría ocurrido el 26 de septiembre de 2026, mientras Maceo utilizaba unas gafas de realidad virtual.

Según el relato presentado por Martinez, la discusión subió de tono y Berry habría sujetado al menor por el cuello y lo habría estrangulado mientras le gritaba: “¿Quién domina ahora?, ¿Quién domina?”.

El actor sostiene que, después del presunto episodio, su hijo lo llamó para pedirle que fuera por él. Martinez afirmó que el niño quedó “traumatizado” y que manifestó no querer regresar a la vivienda de su madre.

Maceo tiene, según el texto judicial, un diagnóstico de TDAH, dislexia leve y otros trastornos específicos del aprendizaje.

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