La salud de Karol G generó preocupación entre sus seguidores luego de que se hiciera el anuncio de la reprogramación de su concierto previsto para el domingo 15 de noviembre en Ciudad de México. La artista tenía programada una tercera presentación en el Estadio GNP Seguros, pero un inconveniente de salud no le dejó subir al escenario en la fecha establecida.

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La noticia se confirmó por las promotoras OCESA y Ensō, las cuales divulgaron un comunicado para explicar el cambio de última hora. En el mensaje, las compañías indicaron que la decisión se tomó para proteger el bienestar de la cantante, pero no entregaron información acerca del diagnóstico ni sobre los síntomas que habría presentado.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señalaron los organizadores. Igualmente expresaron su pesar por no poder compartir esa noche con los fanáticos que esperaban asistir al espectáculo y agradecieron la comprensión del público.

La presentación se trasladó para este martes 17 de noviembre, en el mismo Estadio GNP Seguros. El cambio es correspondiente a la tercera fecha de Karol G en la capital mexicana, como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour.

La reprogramación se realizó luego de que la intérprete cumpliese con dos conciertos consecutivos en Ciudad de México, el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre. En esas presentaciones tuvo invitadas especiales: Thalía acompañó a la colombiana en la primera noche, mientras que Belinda apareció en el segundo espectáculo.

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Los organizadores aclararon que los boletos comprados para el concierto del domingo 15 de noviembre van a conservar su validez para la nueva fecha. Por tanto, quienes ya tenían sus entradas no van a requerir hacer cambios ni adquirir otras para entrar al espectáculo.

Los asistentes que no puedan acudir este martes podrán solicitar la devolución del dinero por medio de Ticketmaster. Para hacerlo, tendrán que ingresar a su cuenta en la plataforma y seleccionar la opción de ayuda, donde vana recibir las indicaciones correspondientes para iniciar el trámite.

De momento, la atención está puesta en la evolución de la cantante y en su presentación reprogramada. La decisión de aplazar el espectáculo dejó claro que su equipo priorizó la salud de la artista. Por su parte, los seguidores esperan que pueda recuperarse y seguir con los compromisos de su gira.