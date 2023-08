Hermana de Céline Dion dio preocupantes noticias sobre la salud de la artista

La cantante canadiense Céline Dion dio a conocer en diciembre de 2022 la cancelación de todas sus presentaciones debido a problemas serios problemas de salud y los cuales llevaba enfrentando desde hace un buen tiempo.

Ahora su hermana, Claudette, dio unas preocupantes noticias sobre la actualización del estado de salud de la intérprete de ‘My Heart Will Go On’.

Durante una entrevista con el medio Le Journal de Montréal, la hermana mayor de la artista destacó que Céline ha estado luchando fuertemente contra su enfermedad, el síndrome de la persona rígida, y que ha persistido en encontrar una solución para poder controlar los síntomas de su padecimiento.

“Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad tanto como sea posible”, señaló Claudette durante su diálogo con el medio mencionado.

No obstante, el panorama no parece ser tan esperanzador como parece, ya que aunque la cantante, 55 años, ha estado buscando, junto con su familia, una solución para los síntomas de su síndrome, la realidad es que no hay medicamentos que le funcionen.

“No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, expresó Claudette.

La hermana mayor de Céline agregó que desde su perspectiva lo que la intérprete de ‘All by Myself’ necesita es descansar ya que “siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor”. “En un momento dado, tu corazón y tu cuerpo están tratando de decirte algo, por lo que es importante escucharlo”, mencionó.

Claudette también comentó que tanto ella como el resto de la familia de la artista pueden encontrar la manera por medio de la rehabilitación y las terapias para poder volver a los escenarios.

Céline Dion anunció que sufre del “síndrome de la persona rígida”, el pasado mes de diciembre, tras tener que cancelar todos sus presentaciones por el grave estado de salud por el que estaba pasando y con el cual estaba luchando desde hace mucho tiempo.

La artista canadiense anunció en un video que padece “síndrome de la persona rígida”, una rara enfermedad neurodegenerativa que le impedirá continuar con sus conciertos y giras, ya que afecta a sus capacidades vocales.

En un video de cinco minutos colgado en Instagram, explicó a sus fans con tono emocionado, en francés y en inglés, que sufre "problemas de salud desde hace mucho tiempo".

Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente.