Inteligencia artificial recreó cómo sonaría la canción ‘Peaches’ de Mario Bros cantada por Michael Jackson

La película de ‘Super Mario Bros’ no solamente ha logrado romper muchos récords en taquilla, sino también que ha conseguido convertirse en tendencia desde su estreno por su producción, su elenco y ‘Peaches’, tema musical de la cinta cinematográfica que ha acaparado la atención de todos.

Tras su lanzamiento, la pieza musical interpretada por el actor Jack Black ha sido tendencia no solo en las distintas plataformas de streaming y redes sociales, sino que también es todo un hit en versiones creadas por internautas.

Es tanto así que recientemente se hizo viral un video en el que un usuario con ayuda de la inteligencia artificial recreó cómo sonaría ‘Peaches’ siendo cantada por la leyenda del pop, Michael Jackson.

Por medio de la plataforma de TikTok, un usuario compartió cómo sonaría la tan popular canción, que ya acumula 7.8 millones de reproducciones, desde la incomparable voz del conocido como el ‘Rey del pop’.

El clip, en lugar de mostrar escenas del video oficial del tema de Mario Bros, enseña imágenes de un concierto del ‘rey del pop’ y en lugar de escuchar la voz de Jack Black, lo que realmente suena es el melódico tono característico del intérprete de ‘Billie Jean’.

“Peaches cantada por Michael Jackson gracias a la inteligencia artificial”, es parte de la descripción del video en donde también se les cuestiona a los internautas si prefieren la versión original o esta recreación de la inteligencia artificial.

Varios de los internautas señalaron que suena bastante bien y que como se trata de una de las leyendas del pop era imposible que la canción no compaginara con su voz, no obstante, otros usuarios acotaron que en algunas partes del tema musical es muy notorio que fue recreada con inteligencia artificial.

Aunque la canción de ‘Peaches’ ha logrado convertirse rápidamente en uno de los temas musicales más famosos de los últimos tiempos, su inmenso éxito también ha venido acompañado de varias polémicas.

Entre la más reciente está quienes señalan que la letra de la pieza música estaría transmitiendo un mensaje de acoso, pues en el contexto, la tortuga maligna compone esta canción porque está enamorado de la princesa; sin embargo, sus críticos dicen que no es amor, sino una obsesión con alguien que no conoce.

Aunque miles de usuarios aseguran que envía el mensaje incorrecto, hay quienes consideran que solo está reflejando parte de la trama y la ficción, aclarando que no hay que tomárselo tan en serio.

Mientras se desenvuelve esta discusión, Super Mario Bros sigue siendo un éxito en taquilla. La película se convirtió en el mejor estreno de una cinta de animación de la historia, recaudando en sus primeros 5 días, 377 millones de dólares a nivel mundial superando a Frozen 2.

Por otra parte, no es la primera vez que la inteligencia artificial hace uso de la voz de Michael Jackson, ya que a inicios de 2023 “revivió” al ‘Rey del pop’ para ponerlo a cantar recientes éxitos musicales.

Algunos éxitos que fueron recreados con la voz del intérprete de ‘Man in the mirror’ son: ‘Eye of the tiger’ de Survivor, ‘Tití me preguntó’ de Bad Bunny, ‘Die for you’ de The Weeknd y ‘La isla bonita’ de Madonna.