Irreconocibles: así lucen Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy en el primer tráiler de ‘Furiosa’, la precuela de ‘Mad Max’

El mundo del cine se está preparando para darle la bienvenida a un nuevo espectáculo audiovisual en un mundo postapocalíptico con el estreno de ‘Furiosa’, la precuela de la aclamada cinta de 2015 ‘Mad Max’.

Ahora, la nueva película de la saga de Mad Max contará con la participación de las dos estrellas de Hollywood: Chirs Hemsworth y Anya Taylor-Joy, quienes lucen totalmente irreconocibles en el primer adelanto de lo que será la cinta.

En el primer tráiler de ‘Furiosa’ revelado recientemente por Warner Bros. Pictures se puede ver una historia prometedora y unas actuaciones que darán mucho de hablar, como es el caso de Hemsworth y Taylor-Joy, quienes se despojaron de sus usuales atractivos para encarnar a sus personajes.

Por su parte, Anya tomará el relevo de Charlize Theron, quien interpretó a Furiosa en el filme de 2015, mientras que Chris encarnará a Dementus, el antagonista de la saga.

El eterno Thor aparece en el tráiler luciendo una barba desaliñada, así como una cara totalmente transformada al punto de hacerlo irreconocible, la actriz de ‘Gambito de Dama’, se despojó de su atractivo para verse como Furiosa y estar a la altura del papel que dejó Theron.

“Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Moteros liderada por el Señor de la Guerra Dementus”, es la sinopsis con la que se acompañó el tráiler de la precuela.

Además, se advierte que, tras el colapso de la sociedad, unos 45 años atrás, la joven Furiosa es obligada a separarse de su familia y por ello dedicará su vida a “encontrar el camino de vuelta a casa”.

Para dirigir esta pieza cinematográfica, George Miller, visionario detrás de la saga de Mad Max, volvió para sentarse en la silla del director y así asegurar una continuidad en la historia como en la narrativa audiovisual.

El pasado mes de noviembre, Anya Taylor-Joy conversó con el medio IndieWire y explicó que “he estado en un planeta diferente durante los últimos siete meses. Creo que necesito sentarme e intentar digerir lo que ha pasado en los últimos siete meses”.

Además, expresó su orgullo por el trabajo realizado y según sus propias palabras la película es “sucia y sangrienta”.

Sobre su look, el cual la hace irreconocible, la actriz de ascendencia argentina señaló que “cada vez que me pongo sucia o sangrienta y no estoy perfectamente arreglada y guapa, simplemente me divierto, es cuando me siento más cómoda. Así que sí, Furiosa era lo mío”.

Por su parte, Hemsworth hizo la audición para quedarse con el papel de Dementus en octubre de 2020, un personaje que consiguió que quedara en la franquicia de la cual ha sido fan desde que era un niño.

“El hecho de que vaya a tener el honor no solo de ser dirigido por su visionario original, George Miller, sino también de participar en la historia del origen de Furiosa es increíblemente emocionante. Siento un enorme respeto por George, Mel, Charlize, Tom y todo el reparto que han ayudado a construir este mundo épico”, expresó el actor de Marvel.

La saga de Mad Max se remonta a 1979 con el actor Mel Gibson y desde ahí, ha tenido varias entregas, las cuales se pensaban que habían quedado hasta su último capítulo en 2015 con ‘Mad Max: Fury Road’, con Charlize Theron.