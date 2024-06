La venezolana Isabella Ladera se pronuncia tras la polémica: “Todos cometemos errores, pero no justifica el odio”

La modelo venezolana Isabella Ladera ha dado de que hablar esta semana luego de que Camila Rodríguez, esposa del cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, mostrara unas imágenes de un chat en el que habría una infidelidad de su pareja con la también influencer.

Las imágenes reveladas por la esposa de Beéle muestran conversaciones comprometedoras entre el cantante y la venezolana; además, comenzaron a circular videos en redes sociales en el que se les ve bailando abrazados en una discoteca en Miami.

Al respecto, Isabella Ladera hizo un video en el que se manifestó por lo dicho por Camila Rodríguez: “Tengo muy claros los errores que no volvería a cometer y los errores que ya cometí, no le haría daño a una mujer. Hay experiencias que uno tiene que aceptar, que uno tiene que vivir para crecer”.

Sin embargo, la polémica continúa y han escudriñado la vida de la venezolana hasta encontrar que, en el pasado, estuvo detenida en Miami por robo, entre otras cosas más en las que se ha visto involucrada su familia y sus seres queridos.

“Ya lo que tenía que decir con respecto a cualquier polémica lo he dicho. Pero a raíz de esto, hay una situación que ha surgido que quiero dejar clara y también crear consciencia no por mi sino por cualquier persona que en el futuro experimente con un odio violento no solo contra su persona, sino contra su familia y sus seres queridos”, expresó en una historia de Instagram.

También se refirió a su situación legal y aseveró que por eso ya pagó: “Todos cometemos errores, pero eso no justifica el odio que un ser humano puede recibir solo por ser alguien público en las redes sociales”.

“He tenido la oportunidad de hablar con otras personas y figuras públicas que han experimentado este tipo de bombas de odio. Y este tipo de situaciones verdaderas o no, han llevado a muchos seres humanos a experimentar insomnio, desórdenes alimenticios, depresión severa y en algunos casos hasta en pensar atentar contra su vida”, dijo en Isabella en su pronunciación.

Por último, aclaró que es como es no por ser ‘good vibes’, sino porque es su escenacia y puede ayudar a inspirar a alguien más: “Al final del día uno da lo que uno tiene y yo seguire mi vida buscando en convertirme en mi mejor versión y si eso puede ayudar a inspirar a mas personas q capaz puedan experimentar los mismos obstáculos que yo, lo voy a seguir haciendo porque yo vine al mundo a servir, con errores y todo”.

Por otro lado, Beéle también habló en sus redes sociales al respecto del tema: “Estoy feliz, con el corazón lleno, porque sé las cosas que quiero para mi vida, para mis hijos, como también por lo que siento. Ya para nadie es un secreto que esto (su matrimonio) tuvo fin, y le agradezco a la mamá de los niños (Camila) por lo bonito que en su momento fue. Te deseo lo mejor en esta etapa de crear tu nuevo camino”.

“Superé esto hace mucho, como también me seguiré superando en muchas cosas que la vida me ponga para seguir aprendiendo. Gracias a todas las personas que vivieron esta relación de cerca, desde canciones, conciertos y vivencias. Gracias a todas las personas que también entienden el valor de buscar la felicidad en medio del caos”, finalizó el cantante.