Jack Black reveló cuál es la película que se arrepiente de haber grabado: “me siento como si me hubiera vendido”

El famoso actor estadounidense Jack Black es reconocido en el mundo del cine y la televisión por ser una de las estrellas de Hollywood más versátiles de los últimos años.

Pese a que ha participado en un montón de proyectos exitosos como ‘Escuela de Rock’, ‘Escalofríos’, ‘King Kong’ y ‘Jumanji: el siguiente nivel’, hay uno del que se arrepiente de haber grabado.

En conversación con la revista Far Out Magazine, el actor, de 55 años, reveló que el proyecto del que se arrepiente de haber grabado es ‘Amor ciego’ de 2001.

Black explicó que: “Tuve la oportunidad de trabajar con unos tipos que me parecieron muy graciosos, pero no salió como esperaba, no me sentí orgulloso y me pagaron un dineral, así que, en retrospectiva, me siento como si me hubiera vendido”.

Esto porque, para él, el guion de la cinta no consiguió la sensibilidad del mensaje que pretendía trasmitir sobre una lección de amar más allá de las apariencias físicas.

Sin embargo, no es el único del elenco que se arrepiente de haber grabado esta película, pues su coestrella Gwyneth Paltrow, también había expresado esto mismo hace unos años.

En 2006, en una entrevista con The Guardian, la actriz reveló que este proyecto le resulto una experiencia realmente “perturbadora”.

“Fue muy triste. Fue muy perturbador. Nadie me miraba a los ojos porque era obesa. Me sentí humillada”, explicó.

La estrella de Hollywood criticó la manera la industria representa a los cuerpos normativos, diciendo que: “La ropa que hacen para las mujeres con sobrepeso es horrible. Me sentí humillada porque la gente era muy despectiva”.