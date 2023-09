Joe Jonas y Sophie Turner se estarían divorciando tras cuatro años de matrimonio

Se podría decir que el 2023 está siendo el año más desafortunado para las celebridades y sus relaciones, en lo que va del año 13 parejas de celebridades que han roto o se han divorciado y ahora a esa larga lista se unirían Joe Jonas y Sophie Turner.

De acuerdo con el medio TMZ, Joe Jonas, de 34 años, y Sophie Turner, de 27 años, estarían a puertas de firmar su divorcio tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común por “graves problemas en la relación”.

Según el medio, una fuente cercana a la pareja le aseguró que la relación de los artista estaba atravesando graves problemas en su matrimonio y que de hecho, el músico ha estado cuidando a sus hijos durante los últimos tres meses mientras se encuentra de gira con sus hermanos, Nick y Kevin Jonas.

“Fuentes con conocimiento directo dicen que Joe hizo que su gente se pusiera en contacto y consultara con al menos dos abogados de divorcio del área de Los Ángeles y está a punto de presentar documentos de divorcio para poner fin a su matrimonio con Sophie”, señaló TMZ.

VEA TAMBIÉN Alejandra Guzmán reveló los motivos por los que no tiene una buena relación con su hija o

El rumor de la separación del intérprete de ‘Do it like that’ y la actriz de ‘Juego de Tronos’ se dio luego de que el medio Page Six informara que Turner fue vista sin su anillo de bodas, así como también se conociera de la venta de su mansión en Miami, un año después de comprarla.

La última vez que la pareja fue vista junta, fue el mes pasado cuando la protagonista de ‘X-Men: Dark Phoenix’ asistió al concierto inaugural del tour de los Jonas Brothers, en Yankees Stadium. En ese entonces, la actriz, de 27 años, fue vista por los fans del cantante bailando y cantando entre el público.

La relación de Sophie Turner, Sansa Stark en ‘Juego de Tronos’, con el exchico Disney y cantante de la famosa banda Jonas Brothers, Joe, inició en 2016 y fue hasta un año después que anunciaron su compromiso.

Sin embargo, la primera foto de los dos llegó hasta 2018 cuando posaron juntos en la alfombra roja en desfile de Louis Vuitton celebrado en el museo del Louvre de París. Un año después, las estrellas se dieron el ‘sí quiero’ en una pequeña capilla en Las Vegas, luego de escaparse de la entrega de los premios Billboard.

En julio de 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, Willa, y dos años más tarde, también en julio, llegó su segunda hija.

Ante los rumores de divorcio, ninguno de los dos como sus respectivos representantes se han pronunciado al respecto, pero hasta el momento, la pareja se estaría uniendo a la lista de famosos que se han roto este año.

La larga lista incluye nombres de importantes celebridades como: Taylor Swift, Billie Eilish, Sofia Vergara, Ricky Martin, Reese Witherspoon, Ariana Grande, Britney Spears y Justin Trudeau.