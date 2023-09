Alejandra Guzmán reveló los motivos por los que no tiene una buena relación con su hija

La reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán reveló los verdaderos motivos por los que no tiene una buena relación con su hija Frida Sofía.

En medio de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Ventaneando’ de TV Azteca, la artista confesó que los malos tratos de su hija hacia ella llegaron hasta los golpes.

Todo comenzó cuando Sofía denunció a su abuelo Enrique Guzmán, padre de Alejandra, de haberla tocado indebidamente cuando era una niña, razón por lo que se alejó de toda familia y de su madre.

La intérprete de éxitos como ‘Hacer el amor con otro’, ‘Eternamente bella’ y ‘Mala hierba’ no se refirió a la denuncia de su hija, sin embargo, relató los motivos por los que no han podido llegar a una reconciliación.

“No me había atrevido a tocar la herida, a que sangrara, poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo; entonces creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, dijo.

Guzmán señaló que los problemas con su hija iniciaron cuando ella le “quitó el dinero” y la internó en un centro médico en los Estados Unidos después de ser diagnosticada con un trastorno de personalidad.

La afamada cantante agregó que su hija tenía momentos de extrema felicidad y tristeza sin explicación y que en medio de esas crisis fue agredida físicamente por su primogénita.

“Sí, me golpeó, fueron varias veces. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”, relató la cantante.

La cantante mexicana señaló que, pese a sus diferencias, está interesada en reconstruir su relación con su hija, sin embargo, ambas necesitaban sanar sus heridas.

“Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas. Creo que así es la mejor manera de volver a empezar. Es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme. Ella sabe que la amo”, aseguró la artista.