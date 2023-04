Karol G se echa para atrás: “Yo sé que había dicho que no, pero no me aguanté”

La cantante colombiana Karol G hizo un anuncio clave para los fanáticos que esperaban verla en los escenarios tras la acogida que ha tenido su reciente álbum ‘Mañana será bonito’ del que hace parte el tema TQG que hizo con Shakira.

Karol G anunció que realizará una gira de conciertos que se enmarcará en el 'Mañana Será Bonito Tour' pese a que hace unos meses había dado a entender que estaría alejada de los escenarios por un tiempo.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté. Mañana Será Bonito Tour es una realidad”, escribió la cantante en la descripción de una publicación en Instagram con la que anuncia su retorno a los escenarios.

La artista también divulgó mediante una de sus historias en la red social las fechas de los conciertos que, de momento, están confirmados.

La gira solo incluye a las ciudades estadounidenses de Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Houston, Dallas y Nueva York y se cumplirá entre los meses de agosto y septiembre. No obstante, Karol G proyecta una presentación en Medellín, su ciudad natal en Colombia.

“Medellín prepárate que lo que estamos preparando no cabe en este anuncio”, detalló Karol G en la historia.

Karol G ha sido tendencia mundial en los últimos meses tanto por cuenta de sus éxitos como de sus posiciones frente a los estereotipos de belleza.

De hecho, la artista expresó su molestia hace unas semanas por la forma en la que lucía en una portada de la revista GQ.

“No se ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa”, lamentó la colombiana. "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, continuó.

La colombiana aseveró que entiende “las repercusiones que puede tener esto”. “Pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, apuntó.

Según las palabras de Karol G busca mostrarles a sus seguidores que ella es como ellos y tiene imperfecciones en su físico como las tiene cualquier otra persona.