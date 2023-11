Actriz Shannen Doherty revela que su cáncer se ha extendido a los huesos: "No he terminado de vivir"

La actriz estadounidense Shannen Doherty, recordada por su papel de Brenda Walsh en ‘Beverly Hills, 90210’, reveló que el cáncer, que le diagnosticaron por primera vez en 2015, llegó a sus huesos.

En medio de una entrevista para la revista People, Doherty, quien a mediados del año anunció que el cáncer que padecía hizo metástasis en su cerebro, reveló que ahora llegó a sus huesos.

"No he terminado con la vida. No he terminado con el amor. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor", aseguró la famosa.

Fue en 2020 durante una entrevista ofrecida a ABC News cuando Doherty contó que se encontraba nuevamente en una batalla contra el cáncer.

Ocho años después y con lágrimas en los ojos, Doherty compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que su cáncer hizo metástasis en el cerebro.

"Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo?, ¿Por qué tengo cáncer?, y después ‘¿Por qué ha vuelto mi cáncer?, ¿Por qué estoy en fase cuatro?', eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida", aseguró.

Cabe señalar que desde que recibió su primer diagnóstico, la actriz estadounidense ha compartido a todos sus seguidores el proceso que lleva, sus tratamientos y su día a día.

“El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y pasaron muchas cosas en mi vida. Soy afortunada porque tengo grandes médicos como el doctor Amin Mirahdi y los increíbles técnicos en Cedar Sinai. Pero ese miedo, así es como puede ser el cáncer”, agregó.

Doherty, de 52 años, quien ha luchado por varios años contra el cáncer, tomó la decisión de hacer pública la noticia de su enfermedad para evitar que su nueva situación de salud se difundiera a través de los medios de comunicación sin su consentimiento.

“16 de enero de 2023. Tenía un tumor en mi cabeza que querían eliminar y también biopsia. Claramente estoy tratando de ser valiente, pero estoy petrificada. El miedo era abrumador para mí. Miedo de todos los posibles malos resultados, preocupada por dejar a mi madre y cómo eso la afectaría. Preocupada de que saliera de la cirugía, ya no soy yo. Así es como puede ser el cáncer”, publicó en Instagram