La exorbitante suma que ha acumulado la estadounidense con raíces venezolanas Mariah Carey desde el lanzamiento de 'All I Want for Christmas is You'

Como cada año, en la época decembrina, la estadounidense con raíces venezolanas, Mariah Carey, recibe una exorbitante suma de dinero por su tema musical 'All I Want for Christmas is You'.

Considerada 'La reina de la Navidad' gracias a su canción, según 'Forbes', la artista ha acumulado más de 60 millones de dólares en regalías, desde 1994 hasta el momento.

El mencionado trabajo musical se ha convertido en uno de los temas con más récords de la historia.

De hecho, es una de las piezas musicales más vendidas en todos los tiempos y la primera canción en ser un éxito después de cuatro décadas diferentes.

All I Want for Christmas Is You’ surgió de la pasión de Carey por la Navidad y de su deseo de crear una canción atemporal que no sonara a los años 90.

De acuerdo con la celebridad, la idea para la canción nació de la esencia de la festividad más importante del año: la unión familiar.

Sobre cómo fue el proceso de composición del tema musical, la propia Mariah Carey confesó:“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola.

“Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad”, agregó.

Se calcula que el álbum navideño ‘Merry Christmas’ de Mariah Carey ha vendido 15 millones de copias en todo el mundo.