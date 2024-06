La venezolana Kerly Ruiz arremetió contra la Miss Universe Colombia por haberse operado para bajar de peso y recibió una contundente respuesta

La representante del Valle, Daniela Toloza, fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2024, dejando una huella imborrable en el escenario del certamen con su elegancia, carisma y compromiso con la inclusión social.

La vallecaucana se impuso ante sus cuatro contrincantes a la corona Leidy Yuliana Gómez González por Risaralda, María Alejandra Salazar Rojas por el departamento del Huila y Kimberly Hooker Naranjo por la ciudad de Barranquilla.

Toloza contó en diversas entrevistas que se sometió a sus 22 años a una cirugía bariátrica para mejorar su salud y cambiar su vida, debido a que un trastorno alimenticio la llevó a pesar 160 kilos.

“Tuve una pérdida muy grande por la violencia de nuestro país hace unos años; perdí a mi padre y me refugié en la comida a los 10 años. Me subí de peso impresionantemente y a los 22 años tuve que tomar una decisión de vida para poder seguir viviendo”, contó la Miss Universe Colombia al Canal RCN.

Su confesión generó debate en el programa llamado ‘Siéntese quien pueda’, en donde la venezolana Kerly Ruiz arremetió contra el hecho de que la modelo vallecaucana se haya operado para obtener la corona y cuestionó la inclusión que está llevando el Miss Universe.

“Me parece una hipocresía que una mujer tenga que operarse y ganar el concurso porque al final el estereotipo de esas medidas, que muchos ven perfectas, es la que las llevan a ganar, ¿por qué? Porque como dicen las marcas quieren mujeres con este tipo de cuerpo o de estereotipo y al final se operan”, aseveró Ruiz.

Daniela Toloza no se quedó callada ante estas palabras y ante las cámaras del programa ‘Lo sé todo’ le respondió: “me sorprende mucho como se expresa con esa negatividad, primero la lleno de amor y segundo, yo no me operé por un concurso de belleza, me operé por salud, lo tengo clarísimo el concurso llegó por añadidura y por supuesto que es un concurso donde siempre te quieres ver bien y debemos dejar de estigmatizar un procedimiento que primero mejore tu salud y segundo te haga sentir mucho más segura contigo misma”.

Además, contó el porqué tuvo ese trastorno alimenticio y lo que le dijo el doctor, que fue el motivo que la llevó a tomar la decisión de operarse: “ya por temas de salud, el doctor me dice a los 22 años ‘bueno, Daniela, tienes que tomar una decisión porque estás a punto de ser diabética’, ya estaba en obesidad grado 2, o incluso solo estar 5 años más en este mundo, esto me hizo abrir los ojos y por eso me operé”.

La respuesta de la Miss Universe Colombia generó gran apoyo de parte de los internautas: “una peinada con elegancia”, “habló la que no tiene ninguna cirugía plástica”, “lo que genera la ignorancia”, “a palabras necias, oídos sordos”, “era responderle no acabarla”, entre otros.