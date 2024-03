Madonna habló sobre lo cerca que estuvo de la muerte tras haber sido hospitalizada: "Dios me invitó a estar con él y yo le dije que no"

La cantante estadounidense Madonna ha vuelto a los escenarios luego de pasar un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hace unos meses a causa de una infección bacteriana que la llevó a postergar y cancelar varios shows de su gira ‘The Celebration Tour’.

Ante ello, la intérprete de ‘Like a Virgin’ se tomó un momento durante uno de sus más recientes conciertos para hablar con sus fans sobre su estado de salud y lo que pensó en ese momento tan duro para ella.

Durante su espectáculo en el Kia Forum de Los Ángeles, California, de su gira The Celebration Tour, la ‘Reina del pop’ se tomó un momento para poder sincerarse con sus fanáticos sobre dicho momento.

“A todos los que están aquí y que cuidaron de mí y escucharon todas mis interminables quejas y necesidades de predicciones que no pude tener. Son pacientes y amables, y lo seguís siendo. Aún ayudan a cuidar de todos los que conozco que están enfermos. Muchas gracias a todos, donde quiera que estén”, se refirió a uno de los médicos que estuvieron con ella durante todo el proceso.

Además, la cantante indicó que en medio de su hospitalización tuvo una experiencia cercana a la muerte “no estoy bromeando, fue bastante aterrador”.

“Obviamente no lo supe durante cuatro días, porque estaba en coma inducido. Pero cuando desperté, la primera palabra que dije fue 'No'. Eso es lo que me dice mi asistente. Y estoy bastante segura de que Dios me estaba diciendo: '¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir conmigo?, y yo le dije que no”, aseguró la cantante.

Cabe señalar que No es la primera vez que la cantautora habla sobre lo sucedido hace unos meses, ya que recién dada de alta, tomó sus redes sociales para reflexionar sobre su estado de salud.

A través de su cuenta verificada en Instagram, la 'Reina del Pop' reflexionó sobre dicha afectación médica de la que pudo salir con vida.

En la publicación, que a la fecha cuenta con más de 300 mil 'likes', la cantante estadounidense agradeció a sus seres queridos que la ayudan en el proceso de recuperación.

"El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar.", escribió en la descripción de la publicación, la cual acompañó con una serie de fotos con dos de sus seis hijos.