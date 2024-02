Madonna lanza cerveza al público en medio de un concierto de su gira "The Celebration Tour"

La reconocida cantante estadounidense Madonna regresó a los escenarios para continuar con su gira "The Celebration Tour" que había pospuesto tras ser hospitalizada por una infección bacteriana.

En medio de una de sus presentaciones, se volvió viral un video en el que se ve a la artista tomando una cerveza y posteriormente lanzándosela a los asistentes al evento.

En el clip, se observa a Madonna caminar por la tarima mientras se acerca a las personas que se encuentran en las primeras filas.

En ese momento, bebe de una botella que le recibe a uno de sus fans y luego decide lanzarla a todo el público.

Minutos antes de bañar a los asistentes con la cerveza, la artista escupe en el escenario, lo que generó varias críticas, ya que mucho aseguran que dicha acción “es de muy mal gusto”.

“Madonna está envejeciendo mal, comportándose de manera vergonzosa”, “debería actuar con más elegancia y clase”, “lamentable comportamiento”, “una pena porque era la reina”, “si después de pagar un dineral, viene y me escupe, ha perdido toda credibilidad”, indicaron varios de los internautas.

Cabe señalar que la cantante estadounidense regresó a los escenarios luego de pasar un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de una infección bacteriana que la llevó a postergar y cancelar varios shows de su gira ‘The Celebration Tour’.

Ante ello, la intérprete de ‘Like a Virgin’ se tomó un momento durante uno de sus más recientes conciertos para hablar con sus fans sobre su estado de salud y lo que pensó en ese momento tan difícil para ella.

Durante su espectáculo en el Sportpaleis de Merksem en Bélgica, la ‘Reina del pop’ se tomó un momento para poder sincerarse con sus fanáticos sobre su enfermedad.

“Hace menos de cuatro meses estaba en el hospital, inconsciente, y la gente pensaba que quizá no sobreviviría. Es un puto milagro que esté aquí ahora mismo”, inició diciendo la estrella de la música ante sus miles de seguidores.

Madonna continuó diciendo entre lágrimas: “Mi madre, que Dios la bendiga, debe estar velando por mí, me dijo: ‘Chica, no es tu hora de irte’. Tuve este extraño pensamiento, de repente sentí compasión por mi madre, no por su muerte, sino por lo sola que debió sentirse en el hospital, sabiendo que no iba a vivir, y a mí me dieron otra oportunidad”.

Estas palabras hacen referencia a la pérdida de su madre, quien falleció de cáncer cuando ella solamente tenía 5 años.

“Así que estoy muy agradecida por ello. Debo decirles que ahora no me siento muy bien, pero no puedo quejarme, porque estoy viva. Gracias a Dios por mis hijos y por todo su amor y apoyo”, añadió.