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Madre de B-King, artista colombiano hallado sin vida en México, se encuentra en UCI: "Sufrió un infarto"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
B King - Captura de Instagram @bkingoficial
B King - Captura de Instagram @bkingoficial
De acuerdo con Stefanía Agudelo, hija de la mujer, su mamá sufrió un infarto, razón por la que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en Medellín.

La familia de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, atraviesa una nueva preocupación tras la hospitalización de Adriana Salazar, madre del cantante colombiano que falleció en México en septiembre de 2025.

De acuerdo con Stefanía Agudelo, hija de la mujer, su mamá sufrió un infarto, razón por la que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en Medellín.

A través de un video compartido en redes sociales, la joven explicó que su madre recibió atención médica de urgencia y fue sometida a un procedimiento cardíaco.

La noticia se conoce tras la muerte de B-King, quien fue hallado sin vida junto al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, luego de ser reportados como desaparecidos en medio de una gira musical.

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De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los jóvenes fueron hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

El representante de los artistas colombianos, Juan Camilo Gallego, indicó que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.

Antes de su desaparición, B-King compartió un último video en el que sería su camerino en Ciudad de México, momentos antes de su presentación.

En el clip, el artista le agradece a Dios y a sus seguidores por el apoyo y por la oportunidad de poder cantar por primera vez en México.

“Me siento contento y agradecido. Vamos a romper en nombre de Dios. A partir de hoy se vienen grandes cosas”, afirmó.

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