NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Asesinato

Hallan el vehículo en el que habrían sido transportados B-King y DJ Regio Clown horas antes de su muerte

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó del hallazgo del vehículo que habría sido utilizado para trasladar a B King y DJ Regio Clown antes de su desaparición.

En medio de un operativo en el municipio de Tepetlaoxto, México, las autoridades encontraron la vivienda donde permanecía el Mercedes Benz en el que fueron transportados los colombianos antes de su muerte.

Según los reportes, junto a el vehículo sin placas de circulación y con vidrios polarizados, fueron hallados una camioneta y una motocicleta de bajo cilindraje.

Asimismo, informaron que la vivienda ya estaba en la mira de las autoridades “por resguardar a una familia vinculada a delitos como robo, extorsión, estafa y venta de drogas”.

El lunes 22 de septiembre fueron hallados los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en medio de una gira musical.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los jóvenes fueron hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

El representante de los artistas colombianos, Juan Camilo Gallego, indicó que fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.

Antes de su desaparición, B-King compartió un último video en el que sería su camerino en Ciudad de México, momentos antes de su presentación.

En el clip, el artista le agradece a Dios y a sus seguidores por el apoyo y por la oportunidad de poder cantar por primera vez en México.

“Me siento contento y agradecido. Vamos a romper en nombre de Dios. A partir de hoy se vienen grandes cosas”, afirmó.

Asesinato

Cantante

Colombia

Artistas

México

