Manuel Guerra y Porfi Baloa se sacan los trapitos al sol: "No sé con qué razón, 30 años después, él sale a hacer estos comentarios"

Luis Manuel Guerra Abreu, mejor conocido como Manuel Guerra es un cantautor, manager, empresario y productor venezolano recordado por impulsar tanto a escala nacional como internacional al proyecto musical juvenil de los 90 ‘Salserín’.

Por su parte, Víctor Porfirio Baloa Díaz, conocido artísticamente como ‘Porfi’ Baloa, es un músico y compositor venezolano. Este multiinstrumentista se ha convertido en una figura influyente en la música latina, particularmente en el género de la salsa, al ser el director de varias agrupaciones icónicas, entre ellas 'Los Adolescentes'.

Entre ambos venezolanos existió una relación laboral hace muchos años. Sin embargo, esta se vio frustrada, una vez Guerra se fue para Puerto Rico y le dio forma al proyecto (Salserín) pero sin Baloa.

Según contó el propio fundador de Los Adolescentes, a Guerra le gustó la idea, porque quería que los músicos tuvieran más experiencia. Por tanto, sacó a Baloa del panorama, sin ningún sustento legal para poder reclamar nada.

Más allá de que la decepción de Baloa fue grande, ya que tenía listo varios temas musicales para comenzar a grabar con su nueva banda, este prefirió guardarlos hasta el momento indicado y vaya que le fue bien.

Tres décadas después, ahora mediante las redes sociales, Baloa recordó dicha situación, algo que para Guerra no ha sido de mayor agrado.

Recientemente, a través de la plataforma Instagram, Guerra precisó que “no entiende con qué razón” Baloa saca a relucir un asunto del pasado.

“El que le dio la primera oportunidad profesional a Porfi Baloa fui yo, le dije en su momento: ‘Porfi conseguí nombre al grupo, se va a llamar Salserín’, y el me dice: ‘A mí no me gusta ese nombre’. Yo no quiero seguir, yo me quiero quedar con mi grupo como lo tenía’”, expresó Guerra.

“Yo me quedé con la cinta y con el nombre (...) No sé con qué razón o motivo, 30 años después él sale a hacer comentarios que supuestamente yo lo robé”, continuó.

“Porfi, no sé qué te pasó, pero recuerda que tu me dijiste a mí que no querías seguir, Salserín salió gracias a que tu decidiste que no querías seguir, 30 años después, ¿vas a estar inventando tonterías que no son?”, cuestionó.

“Cuando tienes una sociedad, o le vendes al socio, o le regalas al socio, pero tu no puedes decir: ‘El socio me robó’ (...) Sigue adelante hermano, mientras menos hables de Manuel Guerra te irá mejor”, agregó.