"Me parte el corazón": fallecen el mismo día la madre y hermana de Mariah Carey

La cantante y actriz estadounidense Mariah Carey se encuentra de luto tras el fallecimiento de su madre, Patricia Hickey, de 87 años, y de su hermana Alison Carey, de 63, ambas fallecidas el mismo día.

“Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana”, declaró Carey el lunes.

Sin revelar detalles, la artista confirmó a People la pérdida simultánea de las dos personas “más importantes de su vida”.

“Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", agregó.

Pese a que las dos muertes ocurrieron de manera inesperada, Carey reveló estar agradecida por haber podido compartir los últimos días con su madre antes de su fallecimiento.

“Me siento agradecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor y el apoyo de todos y también el respeto a mi privacidad durante este momento imposible”, puntualizó.

Patricia Carey, nacida en 1937 y de ascendencia irlandesa, fue cantante de ópera. Se casó con Alfred Roy, de origen venezolano y con quien tuvo tres hijos: Morgan Carey, Alison Carey y Mariah Carey.

Fue en ‘The Meaning of Mariah Carey’, el libro autobiográfico que la cantante lanzó en 2021, donde reveló detalles inéditos de su relación con sus padres y hermanos.

“Cuando era pequeña había desarrollado el instinto de sentir cuando se avecinaba la violencia. Me di cuenta de que cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono y velocidad, significaba que debía ponerme a cubierto”, aseguró.

En su libro, ganadora de cinco premios Grammy, también relató parte de su historia con su madre.

“La nuestra es una historia de traición y belleza. De amor y abandono. De sacrificio y supervivencia. Me he emancipado de la esclavitud varias veces, pero hay una nube de tristeza que sospecho que siempre se cernirá sobre mí, no simplemente por mi madre, sino por nuestro complicado viaje juntas”, escribió Mariah.

Es de señalar que Carey, una de las artistas más exitosas, es reconocida por su canción navideña ‘All I Want For Christmas Is You’ con la que ha logrado llegar a todos los rincones del mundo.