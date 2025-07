Francia y Alemania prohíben la entrada de viajeros provenientes de un país sudamericano: esta es la razón

Francia y Alemania son sin duda destinos imperdibles en un viaje por territorio europeo, razón por la cual millones de turistas de todo el mundo visitan estos países anualmente.

No obstante, un grupo de viajeros no podrá ingresar en el corto plazo a esos países tras una drástica decisión que tomaron estas dos naciones europeas.

Se trata de los viajeros con origen uruguayo a quienes las autoridades alemanas y francesas han decidido vetarles la entrada por un problema en sus pasaportes.

VEA TAMBIÉN Una de las ciudades más icónicas de Florida acordó colaborar con ICE: policías locales podrán interrogar y hasta arrestar a migrantes o

Y es que según señaló la embajada de Alemania en Uruguay, los pasaportes de la nación sudamericana no llevan consigo la fecha de nacimiento, específicamente aquellos emitidos después de finales de abril de este año.

“Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, informó el embajador alemán en Uruguay, Stefan Duppel, desde su cuenta de X.

Y es que la confusión se debe a una nueva implementación de pasaportes en Uruguay que no llevan la fecha de nacimiento, según el Ministerio del Interior de ese país, por no ser "considerado obligatorio según el documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional”. No obstante, estos dos países europeos no aceptan la entrada sin conocer la fecha de nacimiento.

Por su parte, la Cancillería de Uruguay dio a conocer que mantiene conversaciones con las autoridades diplomáticas para solucionar el percance lo antes posible.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior informan que la adecuación de los pasaportes realizada el día 16 de abril pasado se encuentra en línea con las normas internacionales de Aviación Civil (OACI)”, dijo la Cancillería en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Universidad de Stanford se suma a la declaración conjunta que pide la liberación de Jesús Armas o

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior se encuentran trabajando a fin de encontrar una solución que no perjudique a los uruguayos y las uruguayas, y garantice su libre movilidad”, agregó.