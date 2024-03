Nataly Umaña pidió que su exesposo Alejandro Estrada pueda entrar a 'La Casa de los Famosos Colombia': "Métanlo ahí"

La actriz colombiana, Nataly Umaña, salió el pasado domingo de manera sorpresiva de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, reality del Canal RCN y VIX, tras obtener una baja votación del público, quien decide semanalmente quiénes siguen en juego.

A su salida del programa, varios televidentes y seguidores especularon sobre el futuro que le depara, dada su separación con el también actor, Alejandro Estrada, quien decidió culminar su relación luego de que la actriz colombiana mantuviera una relación amorosa con un concursante del reality.

En el After Show de VIX, Umaña habló de todo lo que vivió en ‘La Casa de los Famosos Colombia” e hizo un inesperado pedido.

La intérprete aseguró que no se arrepiente de nada de lo que hizo al interior de la casa y confesó que no extrañó nada del exterior. “Las decisiones que tomé fueron las mejores para mí”, dijo. “No extrañé nada de afuera”, subrayó.

Nataly Umaña reconoció que con Miguel Melfi no se conoció en las mejores circunstancias, pero reiteró en su gusto por el cantante panameño. “Sí me gusta, me mira con esos ojitos y siento cositas”, dijo.

Al ser consultada sobre su opinión ante la posibilidad de que ingresen dos concursantes más al reality, quienes lo harán el próximo lunes 1 de abril, la actriz de ‘Los tacones de Eva’, pidió que uno de ellos fuera Alejandro Estrada.

“Yo creería que tiene que ser Alejandro Estrada, métanlo ahí”, dijo al mismo tiempo que se reía de su respuesta.

Umaña no desaprovechó la oportunidad para ratificarse en su posición de no continuar su relación con el actor. “Queremos otras cosas en nuestras vidas”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que a partir de ahora estará sola, ya que su vida giraba en torno a su expareja, Alejandro Estrada. “Voy a estar sola, mi vida entera gira en torno a él”, dijo.