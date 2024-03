“No hemos ganado ni un Grammy con todos los éxitos que hemos tenido, pero no estamos frustrados”: Proyecto Uno, grupo que estará en el Estéreo Picnic

Todo está listo para que Bogotá vibre con el Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo los días 21, 22, 23 y 24 de marzo en el parque Simón Bolívar y una de las agrupaciones que estará en tarima será Proyecto Uno, el grupo latino pionero en mezclar el merengue con el hip hop que los llevó a liderar un movimiento que conquistó las fiestas de los años 90.

Actualmente, la agrupación está integrada por Nelson Zapata, Kid G y Paolo Tondo, y se presentará el viernes 22 de marzo en este festival, uno de los más importantes de Latinoamérica, celebrando 35 años de carrera artística y deleitando al público con sus clásicos.

Antes de su participación en el FEP, Proyecto Uno estuvo en Flash Fashion de NTN24 hablando de lo que será su presentación en Bogotá, su trayectoria y hablando acerca de los nuevos proyectos que tienen planeados entre los que se encuentra nueva música.

“Estamos muy contentos de formar parte de Estéreo Picnic, sabemos que es uno de los festivales más importantes de Colombia y Latinoamérica y estamos listos para el viernes”, comentó Paolo.

Sobre sus años de trayectoria, Nelson señaló que es increíble estar tan vigentes y ser recordados tanto por sus fanáticos de antaño como por las nuevas generaciones: “nos sentimos contentos que nuestra música, aunque fue hecha en los 90, el día hoy, la tocas en cualquier lugar y suena con el mismo power de esa época. La gente a través de las historias nos muestra a niños pequeñitos oyendo nuestra música y eso es algo que sentimos”.

Proyecto Uno, pese a ser una de las bandas pioneras e influyentes en diferentes ritmos latinos, no tienen un Grammy, sin embargo, aseveraron que es algo que no los hace sentirse mal y no cierran la puerta a que el algún momento sean reconocidos por la academia.

“Aunque no es algo que nos frustramos de no tenerlo, quien quita un día nos ganemos un Grammy, nosotros no nos hemos ganado ni uno con ninguno de esos grandes éxitos que hemos tenido, no nos frustramos por no haberlo logrado, si lo logramos sería chévere para el currículum”.

A esto, Santiago Giraldo, director de Flash Fashion, aseveró: “A diferencia de la academia, ustedes son leyenda y ellos seguirán siendo academia, a mí me da mucha tristeza ver como ciertos nombres se han quedado sin premios porque me parece que cuando uno logra dejar un legado, ser pionero y dar los primeros pasos de una industria, los reconocimientos que uno tiene son absurdos”.

Para cerrar el tema, la agrupación indicó: “Nosotros queremos ser recordados como gente alegre que hizo cosas atrevidas que resultaron de agrado para todo el público, queremos ser recordados así”.

Por último, contaron detalles de lo que se vendrá en su presentación en el Estéreo Picnic: “Vamos a tener una banda completa, nueve músicos en escena, coristas, nosotros tendremos un gran vestuario entonces los esperamos”.