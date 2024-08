'Patricia Fernández' de 'Betty, la fea' reveló detalles inéditos del incómodo momento que vivió con una fanática durante la grabación de la telenovela

El pasado viernes 19 de julio Prime Video estrenó la nueva temporada de 'Betty la fea: la historia continúa', la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán, ‘Yo soy Betty, la fea’ que fue emitida por el Canal RCN.

La continuación de la historia cuenta con parte del elenco original, entre ellos sus protagonistas Ana María Orozco, quien interpretó a Beatriz Pinzón Solano, y Jorge Enrique Abello, que personificó a Armando Mendoza.

Otra de las actrices que hace parte de la nueva temporada de ‘Betty’ es 'Patricia Fernández', interpretada por la actriz colombiana Lorna Cepeda, la principal enemiga del ‘cuartel de las feas’ y mejor amiga de Marcela Valencia.

Este personaje de Lorna Cepeda mejor conocido como 'La peliteñida' siempre buscó hacerle la vida imposible a Beatriz Pinzón Solano debido a su gran desempeño en Ecomoda.

Aunque todo fue parte de la ficción, algunas personas, al parecer, se tomaron en serio la actuación de la actriz, tanto que se lo hicieron saber fuera del set.

En medio de una entrevista, la actriz colombiana reveló el incómodo momento que vivió en medio de una grabación de la novela del Canal RCN.

La actriz se encontraba grabando una escena en un parque cuando una mujer se le acercó, la escupió y la miró mal.

"Me escupió hacia el piso y me miró mal y yo dije: ‘No, pues me apuñaló.' (Risas) Cancelado, yo lo único que hice fue saludarla".

La historia del fallecido libretista Fernando Gaitán, emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, ha vuelto a ser noticia en los últimos meses luego de que Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, anunciara su secuela que está siendo producida por Estudios RCN.