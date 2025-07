¿Por qué no soy próspero, si soy buena persona? Estos son los consejos de la Kabbalah para atraer la prosperidad

Muchas veces nos hemos cuestionado: ¿Por qué no soy próspero si soy buena persona? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué los demás prosperan y yo no? Frente a esto, Patricia Jurado, guía espiritual e instructora de Kabbalah, manifiesta que la prosperidad no es una condición que se va construyendo, sino que, por el contrario, es algo que viene con nosotros desde nuestro nacimiento, pero que también es cuestión de mentalizarse y ser positivo sin necesidad de meterse presión.

“La prosperidad no es algo con lo que nosotros nacemos, es un derecho de nacimiento. De hecho, en el circuito de la vida, una de las 10 fuentes de poder”, dijo la experta en sabiduría espiritual ancestral en la sección “La energía de la semana” del programa Ponte al Día.

En varias oportunidades nos cuestionamos y comparamos nuestra realidad frente a la de los demás, especialmente con aquellos que han construido un camino de prosperidad, pero no nos fijamos en que en muchas ocasiones ante la primera frustración abandonamos el proceso. En cambio, ellos, a pesar de los riesgos o dificultades, se mantiene firmes en su objetivo.

Ante esto, la invitación de Patricia Jurado es a que no compitamos con el otro, pues esto lo que genera es agotamiento. Para que esto no suceda, es fundamental que lleves el proceso a tu ritmo y no te aceleres; con paciencia verás el fruto de aquello que añoras.

“Es importante que te abras a recibir, constrúyete con pausa, pausa, paciencia y enfoque, entendiendo el proceso para llegar a tus metas, sin perder tus valores; vas a recibir la prosperidad y la vas a sostener”, expresó la instructora de Kabbalah.

Cuando la prosperidad llegue a tu vida, tú eres quien decide “recibirla y perderla o recibirla y sostenerla”, añadió Patricia.

Consejos para atraer la prosperidad

En la sección de “La energía de la semana” del programa Ponte al Día, la instructora de Kabbalah, Patricia Jurado, nos brindó un par de consejos para lograr “sintonizar la prosperidad”: