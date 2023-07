¿Quién es Hari Nef, la actriz trans que participó en la película de Barbie?

La película de ‘Barbie’ se ha convertido rápidamente, no solo en una de las cintas más aclamadas por la crítica y el público general, sino también en una de las piezas cinematográficas más taquilleras del año.

La cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling envía un poderoso mensaje femenino, así como también cuenta con frases que no solo reflejan lo duro y agotador que tiene una mujer en la sociedad, sino a la vez muestra el largo camino para poder encontrarse a uno mismo en el proceso de ser adulto.

Sin embargo, lo enriquecedor de Barbie no para hasta ahí, incluso la película ha marcado un pequeño, pero gran hito dentro de la inclusión al tener una actriz trans en el elenco, detalle del que no muchas personas se dieron cuenta.

A lo largo de la cinta vemos como a múltiples Barbies viviendo y gobernando en el famoso ‘Barbieland’, entre ellas a la Barbie Doctora que, aunque paso por desapercibida para muchos, la realidad es que detrás del personaje hay una historia fascinante de inclusión y empoderamiento.

La Barbie Doctora es interpretada por la actriz trans estadounidense Hari Nef, quien nació el pasado 21 de octubre de 1992 en Filadelfia y actualmente tiene 30 años, aunque dentro de Hollywood su nombre no es tan escuchado, la realidad es que la artista ha participado en varias producciones de renombre como You de Netflix y The Idol de HBO MAX.

¿Quién es Hari Nef, la actriz trans de la película Barbie?

A parte de ser actriz, Nef también es modelo profesional, de hecho, desfilo en la Semana de la Moda en Nueva York en 2015 trabajando en pasarelas de famosas marcas como: Hood By Air y Eckhaus Latta.

Algunos de las producciones en las que ha participado han sido: The Idol (2023), Bad Things (2023), 1UP (2022), And Just Like That (2021), You (2018), Assassination Nation (2018), Mapplethrope (2018), Crush (2016) y Transparent (2015).

La actriz, de 30 años, también ha realizado spots publicitarios para grandes marcas como L’Oréal y se ha destacado en los últimos años por su activismo en defensa de los derechos de las personas trans, así como también se ha dedicado a la lucha contra la discriminación que sufre esta comunidad.

Sin embargo, su participación más grande hasta el momento ha sido en Barbie, película a la que Nef quiso participar porque ha expresado en múltiples ocasiones sentir una conexión especial con la famosa muñeca de Mattel.

La actriz sintió una conexión tan profunda y especial con Barbie que por esa razón se volvió un propósito para ella estar en la película y cuando finalmente lo logró, tuvo que recurrir a escribirles una carta a Greta Gerwig y Margot Robbie porque el cronograma de la cinta no se ajustaba a su agenda para poder grabar el filme.

La carta que le escribió Hari Nef a Greta Gerwig y Margot Robbie

Por medio de su cuenta de Instagram, Hari publicó una carta que le escribió a Greta Gerwig y Margot Robbie tras enterarse que consiguió el papel de la Barbie Doctora, rol que podía llegar a no interpretar debido a su agenda.

“Cuando escuché que fui elegida como Barbie en la película de Barbie, parecía que tal vez no iba a ser capaz de hacer la película debido a un conflicto de programación, así que le escribí a Greta y Margot una carta esencialmente rogándoles que falsificaran el horario un poco, ya que tenía grandes sentimientos acerca de querer unirme a esta película”, señaló la actriz de 30 años.

Además, Hari agregó que “esta es una gran película, hecha por un equipo cuyo trabajo no ha jugado un papel pequeño en cultivar mi amor de sentarme en la oscuridad frente a las grandes pantallas durante una o dos horas. Pero eso es sólo una parte de por qué quiero, mi corazón dice "necesito”, unirme a la realización de esta película”.

En la misiva Nef expresó que Barbie para ella y sus amigas trans tiene un significado especial pues durante mucho tiempo se llamaron a sí mismas ‘Las Muñecas’ y que verse a ellas como muñecas sería un intento para ratificar su feminidad.

“La política de identidad y el cine no son mi combinación favorita, pero el nombre BARBIE se cierne sobre todas las mujeres estadounidenses. Barbie es el estándar; ella es La Chica; ella es sin duda LA muñeca. Mis amigas y yo: ‘vale, sí, yo y mis otras novias transgénero’ empezamos a llamarnos ‘Las Muñecas’ hace un par de años, aunque la frase se remonta al lenguaje de nuestras antepasadas en la escena del salón de baile”, puntualizó.

Nef continuó diciendo en su carta que “’Las muñecas’, tal vez es un intento para ratificar nuestra feminidad, para sonreír y burlarse de los estándares que nos toman como mujeres. Es una broma, por supuesto; lanzamos nuestras voces: "¡los do-o-lls! Pero debajo de la palabra ‘muñeca’ está la forma de una mujer que no es del todo una mujer-reconocible como tal, pero aún falsa. "Muñeca" es tensa, glamurosa; lo es, y no lo es. Nos llamamos "las muñecas" ante todo lo que sabemos que somos, nunca seremos, esperamos ser. Gritamos la palabra porque la palabra importa. Y ninguna muñeca importa más que Barbie”.

Cabe mencionar que en el mundo de Barbie no existía una muñeca trans hasta Hari Nef, por lo cual su interpretación de Barbie Doctora hace que la película cuente no solo con inclusión sino también con diversidad de género.