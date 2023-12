Reconocida actriz de Hollywood fue agredida durante presentación de la secuela de 'Dune' en Brasil

La actriz británica Florence Pugh fue golpeada por un objeto arrojado por uno de sus fans durante la presentación de la secuela de 'Dune' en Brasil.

Pugh se ha unido a la larga lista de famosos que han recibido golpes por objetos lanzados desde el público en medio de un evento.

La intérprete se encontraba promocionando, junto al elenco de ‘Dune’, la segunda parte de la película en la Comic Con Experience (CCXP) en São Paulo, Brasil.

Florence posaba frente a las cámaras junto a sus compañeros Timothée Chalamet, Austin Butler y Zendaya.

En ese momento recibió un golpe en uno de sus ojos por un objeto que hasta ahora se desconoce y provenía del público.

El video que se ha vuelto viral en redes sociales ha generado todo tipo de reacciones ya que no es la primera vez que una figura pública es lastimada por un “objeto volador”.

Cabe señalar que un caso similar vivió el pasado 18 de junio Bleta Rexha, mejor conocida por su nombre artístico como Bebe Rexha, durante concierto en Nueva York, Estados Unidos.

La intérprete de ‘In the name of love’ junto al DJ Martin Garrix, estaba en tarima ejecutando su show cuando un fanático le lanzó un celular y este le golpeó la cara.

VEA TAMBIÉN Así quedó registrado el golpe que recibió Harry Styles en un ojo durante un concierto en Viena o

La artista se agarró la zona del impacto y cayó de rodillas, al tiempo que el personal de logística corrió a ayudarla.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar tras ver el suceso que provocó la detención del concierto y se sentían enfadados con la persona que le lanzó el teléfono a la artista catalogándolo como un “inconsciente”.

En otra ocasión el cantante británico Harry Styles recibió un golpe en un ojo por un objeto que lanzaron al escenario mientras realizaba un show en el Ernst Happel Stadion de la ciudad de Viena, Austria.

El exintegrante de One Direction, de 29 años, fue golpeado en su ojo izquierdo por un extraño objeto lanzado por uno de los asistentes.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa el momento en que el artista va caminando por el escenario y mientras se disponía a subir unas escaleras, recibe un golpe en su rostro.