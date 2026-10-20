Reconocida actriz norteamericana revela que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo tras años de incertidumbre médica

La reconocida actriz norteamericana Christina Applegate anunció este martes que el diagnóstico de esclerosis múltiple que le fue comunicado en el año 2021 resultó ser erróneo, con la confesión de sentirse profundamente desconcertada al tener que regresar al punto de partida tras atravesar prolongados años de sufrimiento físico y hospitalizaciones reiteradas.

Durante la emisión de su programa radiofónico titulado MeSsy, la protagonista de la serie 'Dead To Me' compartió con su audiencia los detalles de la reciente valoración médica que invalidó la condición patológica que había marcado su continuidad y su carrera artística durante la última etapa.

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“La doctora entró en mi habitación y me dijo: ‘felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’; puede que sea una gran noticia, pero, para mí, es como volver al punto de partida”, relató la intérprete de 54 años al evidenciar las secuelas emocionales y la frustración acumulada tras recibir un dictamen clínico equivocado.

Pese a que los profesionales descartaron formalmente dicha afección neurológica, la artista lamentó que su condición física no haya presentado mejorías, con la afirmación de que continúa experimentando la totalidad de los síntomas incapacitantes asociados al padecimiento, los cuales motivaron más de 30 ingresos hospitalarios en los últimos años.

Esta revelación pública sobre los errores en el historial clínico pone de relieve las complejidades del diagnóstico médico en patologías complejas, con repercusiones directas en el ámbito clínico para los pacientes afectados por evaluaciones imprecisas.

El testimonio de la reconocida actriz expone los desafíos personales que enfrentan las figuras públicas al lidiar con padecimientos de difícil tipificación clínica, una problemática que visibiliza la falta de respuestas científicas contundentes ante síntomas severos y de origen desconocido.

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Frente a patologías de esta naturaleza, la incertidumbre generada por este nuevo escenario médico subraya la necesidad de profundizar en la precisión diagnóstica dentro de la práctica neurológica contemporánea.