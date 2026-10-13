Arrestan a la actriz Selma Blair por agredir a miembros de la tripulación en vuelo a Nueva York

La actriz de Estados Unidos, Selma Blair, fue arrestada y será procesada en Nueva York por violencia contra dos miembros de la tripulación de un vuelo, dijeron las autoridades este lunes.

La actriz de "Legalmente Rubia" y "Juegos Sexuales" fue detenida en el aeropuerto John F. Kennedy el domingo por la noche tras el aterrizaje del vuelo de Delta Air Lines, que había reportado que una pasajera estaba ejerciendo violencia física.

Medios como TMZ y CBS informaron que Blair golpeó a un auxiliar de vuelo y mordió a otro.

Luego, la actriz presuntamente le dio patadas en la cara, en el cuello y en el pecho a una agente de policía. Cuando fue trasladada al hospital, golpeó también a una enfermera en el pecho, según un documento judicial.

Por los hechos ocurridos durante el vuelo, Blair recibió el lunes del FBI una citación para comparecer ante el tribunal de faltas de Brooklyn por dos cargos de agresión, indicó una fuente judicial federal. Aún no se ha fijado fecha para esta comparecencia.

Por otra parte, esa misma noche fue presentada ante un tribunal del Estado de Nueva York ubicado en Queens, donde se le notificó su procesamiento por las agresiones a la policía y a la enfermera. Quedó en libertad bajo fianza.

Se ha fijado una nueva audiencia para el 19 de enero de 2027.

"Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye", dijo su representante.

Blair, de 54 años y que padece esclerosis múltiple, fue trasladada a un hospital para una evaluación junto con uno de los tripulantes heridos.

"Después del aterrizaje, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable", agregó su representante.

Un portavoz de Delta dijo que la aerolínea tiene "tolerancia cero al comportamiento indisciplinado o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero".

Blair actuó en varias películas, como en "La cosa más dulce" (2002) junto a Cameron Diaz y Christina Applegate, y en la película de superhéroes "Hellboy" (2004) de Guillermo del Toro.

En 2016, fue retirada de un avión en camilla tras otro altercado durante un vuelo.

"Mezclé alcohol con medicación, y eso hizo que perdiera el conocimiento y me llevó a decir y hacer cosas de las que me arrepiento profundamente", declaró a Vanity Fair después de aquel incidente.

También relató en sus memorias de 2022 que había mordido a varias celebridades, entre ellas a Kate Moss, a menudo en situaciones en las que había estado bebiendo alcohol.