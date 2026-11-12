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Star Wars

“Una parte de la historia del cine”: Star Wars vuelve a los teatros de todo el mundo por sus 50 años

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Presentación de Star Wars/ Ryan Gosling - Fotos EFE
Disney y Lucasfilm anunciaron una celebración mundial para el 2027 que incluirá el retorno de la película original, nuevos proyectos y experiencias especiales para los fanáticos.

La galaxia muy, muy lejana va a volver a las salas de cine. Disney y Lucasfilm anunciaron una celebración mundial para conmemorar los 50 años de Star Wars, una de las franquicias más influyentes de la historia del entretenimiento, que va a tener como uno de sus principales atractivos el reestreno de la película original de 1977 en miles de pantallas alrededor del mundo.

La cinta llegará de nuevo a los cines el 19 de febrero de 2027, en una versión restaurada que dejará a los seguidores revivir la historia que inició el universo creado por George Lucas. La producción, conocida luego como Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, tendrá exhibiciones en distintos formatos, incluidos IMAX, 70 mm, 35 mm, 4DX y D-BOX.

La compañía confirmó que igualmente habrá funciones en IMAX de 70 mm, una experiencia que permitirá disfrutar por primera vez de la película original en ese formato. La iniciativa contempla acercar el clásico a nuevas generaciones y ofrecer a quienes lo vieron en su estreno la oportunidad de regresar a las salas.

“Es increíblemente especial conmemorar el 50 aniversario devolviendo la versión original de Star Wars a los cines para que el público pueda experimentar esta parte de la historia del cine en la pantalla grande”, dijo Lynwen Brennan, copresidenta de Lucasfilm, al presentar los planes de celebración.

El aniversario no va a estar limitado al regreso de la primera película. Disney y Lucasfilm preparan una programación durante todo 2027, con estrenos, documentales, productos de colección, eventos para seguidores y experiencias especiales en distintas ciudades.

Entre los lanzamientos confirmados está la segunda temporada de Ahsoka, que llegará a Disney+ el 20 de enero de 2027. La historia tendrá de nuevo a Rosario Dawson como protagonista y seguirá explorando el periodo posterior a la caída del Imperio, con el regreso del Gran Almirante Thrawn como una de las amenazas principales.

Otro de los proyectos será el del documental The Hero Awakens, dirigido por R. J. Cutler, que se va a estrenar el 4 de mayo, fecha conocida por los seguidores como el Día de Star Wars. La producción usará imágenes y grabaciones de archivo hechas durante el rodaje de la película original en 1977 para mostrar detalles de su creación.

Además, el 28 de mayo llegará a los cines Star Wars: Starfighter, una nueva aventura dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. La película presentará personajes y escenarios inéditos en la franquicia.

La celebración también incluirá nuevas colecciones de LEGO y Hasbro inspiradas en la película original y en momentos emblemáticos de la saga. Marcas como Adidas, Aston Martin y otras compañías participarán en colaboraciones especiales en el año.

En marzo, los seguidores además podrán vivir una experiencia inmersiva de Una nueva esperanza en los espacios Cosm de Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles, con proyecciones en domos LED de gran formato.

Con estas iniciativas, Disney y Lucasfilm buscan transformar el aniversario en una celebración que reúna a varias generaciones de seguidores. Medio siglo después de su estreno, Star Wars volverá a la pantalla grande para recordar el inicio de una historia que transformó la ciencia ficción y la cultura popular.

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