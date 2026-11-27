Escándalo sacude el círculo cercano a Petro: así fue la captura de colaborador de su proyecto político

Un nuevo escándalo sacude al círculo político cercano al expresidente colombiano Gustavo Petro tras la captura de Carlos Caicedo, exgobernador del departamento de Magdalena y excandidato presidencial de Colombia. La detención de Caicedo en España, quien fue un colaborador cercano del proyecto político de Petro, se suma a la lista de controversias que rondan al expresidente colombiano.