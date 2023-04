Reina de Belleza en Colombia confiesa que intentó quitarse la vida ocho veces tras la muerte de su abuelo

Lina María Hurtado es la representante de Buenaventura para el Miss Universe Colombia y es una de las grandes favoritas a quedarse con la corona debido a su espectacular figura y al manejo que tiene de la pasarela.

La mujer habló con el programa ‘Lo sé todo’ y se confesó con ellos, revelando que la muerte de su abuelo la golpeó tan fuerte que cayó en una fuerte depresión e intentó quitarse la vida en ocho oportunidades.

“Él se enteró que estaba padeciendo una enfermedad y nos dijo: “no voy a luchar más, no quiero medicarme más” (…) Yo decía “yo quiero estar con él” y atenté contra mi vida muchas veces, hasta dejé de comer”, contó la reina al programa mencionado.

Ella recibió ayuda para superar la depresión por la pérdida de su abuelo y decidió incursionar en el modelaje porque era uno de sus grandes sueños; además, dice que su motivación más grande es alcanzar todo lo que se propone en nombre de su abuelo fallecido.

Sin embargo, tuvo problemas de salud debido a que no se sentía a gusto con su cuerpo, por ser muy delgada, y comenzó a tomar medicamentos para subir de peso, siguiendo consejos por Internet.

“Mis riñones empecé a tener una orina distinta, cuando me empiezo a enfermar, digo no, cometí un error y varias seguidoras me pedían el nombre de los medicamentos porque se sentían como yo con la delgadez, pero no lo hice porque sabía que era nocivo para salud”, contó la modelo.

Lina María concluyó recomendando a quienes la siguen que busquen siempre ayuda profesional en todos los sentidos antes de tomar alguna decisión que atente contra su salud o su vida y que ahora ama su figura y espera lograr la corona en el Miss Universe.