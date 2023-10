"Sé que no te acuerdas de mí": David Bisbal conmueve las redes sociales al visitar a su padre que padece de Alzheimer

Luego de estrenar su documental, David Bisbal emocionó a su público, luego de que se hiciera viral en redes sociales un fragmento del mencionado material.

VEA TAMBIÉN ¿Tiene Michael Jordan un hijo no reconocido jugando en la NBA? Esto es lo que se dice o

La producción, que lleva por nombre 'Bisbal', relata varios aspectos de la vida del artista español.

En ese sentido, la pieza toca un tema sensible para el cantante de 44 años de edad, como lo es la enfermedad que padece su padre: Alzheimer.

Se trata de un momento donde el intérprete de “Ave María” muestra su lado familiar al visitar a su papá, José Bisbal.

Al llegar al lugar donde su padre se encontraba, David saluda a su progenitor y le pregunta: ¿Hola ‘pepe’, cómo estás? (...) Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante”.

VEA TAMBIÉN ¿Golpe bajo? Hijo de Michael Jordan inició noviazgo con la exmujer de una leyenda de Chicago Bulls o

“Me han contado que fuiste boxeador”, le dice el español, a lo que su papá le responde: “Y de los buenos”.

“Es que eres mi padre, ¿no te acuerdas de mí?”, le explica Bisbal antes de emocionarse y cerrar el momento abrazándolo.

Tras la difusión de este video los internautas no dudaron en comentar el actuar del reconocido músico.

“¡Qué llorera tengo! Admirable cómo lo afronta Bisbal, es entrañable la escena y triste a la vez. No por nada siempre he amado a David Bisbal, es un alma de esas bonitas bonitas”; "Me emociono…es precioso y triste a la vez…un abrazo muy grande a David y a su familia", fueron algunos de los posteos.

VEA TAMBIÉN Autoridades capturan a un hombre que robaba centros comerciales haciéndose pasar por un maniquí o

David Bisbal, que ha sido padre dos veces, puntualizó recientemente sobre el encuentro con su padre: "Ahora ya lo tengo asumido, pero recuerdo perfectamente el momento en que llegué a casa y se enfadó porque le di un abrazo a mi madre. No me conocía y para él era un hombre que le estaba dando un abrazo a su mujer, y se puso celoso".

"A la única que conoce es a su amor, a Mari Ferre. También recuerda las canciones”, aclaró.

De acuerdo con la prensa de la nación ibérica, el padre del cantante, a raíz de su enfermedad, ha olvidado a su hijo y a sus nietos.

¿Qué es el Alzheimer y qué produce?

Según expertos, el Alzheimer es una enfermedad que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales, a largo plazo, mueran.

Los profesionales de la salud, en tanto, sostienen que este padecimiento es la causa más común de demencia, lo que deteriora gradualmente la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales.