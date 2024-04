"La monogamia es una utopía": Shakira revela cómo percibe el amor tras la ruptura con Piqué

Más de una docena de nuevos sencillos, su duodécimo álbum de estudio y una gira mundial de conciertos, así como los más importantes premios de la música, resumen los últimos dos años de carrera de la cantante colombiana Shakira.

Esta etapa, una de las más importantes en la trayectoria artística de la barranquillera, también ha estado marcada por su muy difundida situación sentimental tras la ruptura con el exdeportista español Gerard Piqué.

De hecho, varias de sus nuevas canciones fueron el canal en el que Shakira encontró la manera de transmitir los sentimientos que dejó su separación, con mensajes que lograron gran impacto en sus seguidores y que la han impulsado como un referente femenino a nivel mundial.

Precisamente, en una nueva entrevista con la edición británica de la revista Marie Claire, Shakira habló sobre el impacto de su ruptura en su carrera y la manera en que ha asumido ahora su papel de madre soltera.

“En el fondo siempre pensé que tener marido era lo más importante en mi vida (…) Estaba en busca de ese hombre como mi papá, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados. Hice muchos sacrificios por esto. Yo era leal. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado”, le dijo Shakira a la revista.

VEA TAMBIÉN Juanes reveló la razón por la que nunca ha colaborado con Shakira o

En este diálogo abierto y sincero, Shakira resaltó que la sociedad les ha enseñado a las mujeres a ocultar sus sentimientos y dolor, a ser elegantes ante la adversidad. “Ese es un camino que no lleva a ninguna parte. Es un camino sin salida”, enfatizó.

Sobre sus hijos, Sasha y Milan, la cantante indicó que espera inculcarles “valores sólidos” y convertirlos en hombres leales y honestos.

“Quiero que sean hombres de palabra. En el mundo actual, la palabra de una persona muchas veces no vale nada. La gente promete demasiado y no cumple lo suficiente. Y quiero que mis hijos sean exactamente lo contrario”, afirmó.

Además, la colombiana abrió su corazón sobre cómo percibe actualmente el amor y el impacto que tuvo en ella la ruptura con el padre de sus dos hijos.

“He sido testigo del amor, pero tampoco he tenido tanta suerte. La monogamia es una utopía. Pero he sido compensada de otras maneras, con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia”, comentó.

Y agregó: "No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos, cómo se miran a los ojos y se toman de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro".