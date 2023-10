Shakira sorprendió a Carlos Vives durante un concierto en Miami y se subió al escenario para cantar con él: "sigo temblando"

Una de las amistades más reconocidas de la música colombiana, la de Shakira y Carlos Vives, vivió un episodio muy emocionante este sábado durante un concierto del samario en la ciudad de Miami.

En medio de la presentación, cuando Vives empezaba a interpretar ‘La bicicleta’, canción que grabó en colaboración con Shakira en el año 2016, la colombiana ingresó al escenario y sorprendió al artista.

"¡Sigo temblando, estoy en shock!", escribió Carlos Vives en sus redes sociales junto a un video que muestra el momento en el que Shakira lo aborda en la tarima y la reacción de gran sorpresa del cantante.

De hecho, Carlos Vives necesitó de algunos segundos para asimilar la presencia de la barranquillera en su concierto, un privilegio que fue ovacionado por los miles de asistentes en el Kaseya Center de Miami.

Tras superar la sorpresa, la pareja colombiana bailó y cantó ‘La bicicleta’, que en este caso no incluyó la mención a la expareja de Shakira, Gerard Piqué, que se hacía en la versión original de la canción.

"Voy a entrar al escenario, no le hemos dicho a nadie y voy a cantar ‘La bicicleta’ con él. No he ensayado, no he hecho nada. He estado trabajando toda la tarde y me he vestido para venir al Kaseya Center", comentó Shakira entre risas antes de ingresar a la tarima para sorprender a Vives.

De inmediato, el episodio de estos dos grandes de la música colombiana se volvió viral en las redes sociales, donde han resaltado su gran amistad.

Y es que Carlos Vives y Shakira comparten más que carreras exitosas en la música y su origen caribe. Estas dos celebridades tienen una muy cercana relación, que se ha manifestado a lo largo de los años tanto en privado como en público.

Incluso, hace poco, Shakira le rindió un sentido homenaje a Carlos Vives, quien recibió el premio Latin AMAs Legacy por su trayectoria musical.

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte", fueron las palabras de la colombiana para Carlos Vives en asa oportunidad.