“Soy víctima de acusaciones falsas”: Valeria Duque se pronuncia tras supuesto romance con el cantante Rauw Alejandro

Una fuerte polémica se ha desatado en los últimos días luego que se confirmara que la cantante española Rosalía y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro dieron por terminada su relación tras casi tres años juntos.

A raíz de esta noticia, se han generado varios rumores sobre las razones del porqué terminaron y una de las teorías que más cobró fuerza fue “una aparente infidelidad” por parte del artista con una modelo colombiana llamada Valeria Duque, en México, después de un concierto.

Debido a dichas especulaciones, el artista puertorriqueño y la modelo colombiana han sido blanco de fuertes críticas por parte de varios de los seguidores de la cantante española.

Ante las acusaciones, Valeria Duque se pronunció en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram y aseguró que lo que se ha dicho de ella es "información engañosa y malintencionada".

“Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando. Soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”, indicó.

La modelo aseguró que estuvo ausente durante los últimos días ya que para ella “el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas”.

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar conciencia en la sociedad. Hay tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás, pero en cambio veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", agregó.

Asimismo, agradeció a todas las personas que la han apoyado y defendido tras las fuertes acusaciones en su contra.

“Gracias a todos los que me han enviado su buena energía, los que si me conocer y saben quién soy. Con ellos, con la verdad y mi conciencia tranquila elijo quedarme”, recalcó.

Para mitigar este impacto, Rauw Alejandro también se refirió al caso y confirmó que la relación con Rosalía llegó a su fin hace algunos meses, pero que los motivos no fueron por infidelidades o terceras personas.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, empezó su declaración el artista.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aseveró Rauw Alejandro en una historia en su cuenta de Instagram.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, concluyó el puertorriqueño.