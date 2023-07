Rauw Alejandro confirma fin de la relación con Rosalia: "no fue por culpa de terceras personas"

La cantante española Rosalía y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro pusieron fin a su noviazgo de manera intempestiva, tras casi tres años juntos, según publicó en exclusiva la revista People.

El medio estadounidense informó que “a pesar del amor y el respeto que Rauw y Rosalía se tienen, ambos acordaron terminar su relación”, de acuerdo a información que la misma pareja le dio a la revista.

A raíz de esta noticia, se han generado varios rumores sobre las razones del porqué terminaron y una de las teorías que más cobró fuerza fue por un hilo en Twitter que se hizo viral en el que se mencionaba que Rauw le fue infiel a Rosalia con una modelo colombiana llamada Valeria Duque, en México, después de un concierto.

Fue tan viral este chisme que los implicados se han visto muy afectados por la cantidad de comentarios que esto ha generado, llevándolos incluso a bloquear sus cuentas en redes sociales para evitar más ataques.

Para mitigar este impacto, Rauw Alejandro se refirió al caso y confirmó que la relación con Rosalía llegó a su fin hace algunos meses, pero que los motivos no fueron por infidelidades o terceras personas.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, empezó su declaración el artista.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aseveró Rauw Alejandro en una historia en su cuenta de Instagram.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, concluyó el puertorriqueño.

Con estas declaraciones, el intérprete de ‘Lokera’ busca poner fin a los chismes y malos comentarios que se han generado alrededor de la ruptura con Rosalía, que sorprendió mucho a sus seguidores, ya que estaban comprometidos para casarse.