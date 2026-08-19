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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Mario Yepes

El emotivo mensaje del hijo de Mario Yepes tras la muerte en el terremoto de dos de las trillizas en tragedia que conmocionó a Cali

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
La tragedia de las trillizas en Cali / FOTO Canva
La tragedia de las trillizas en Cali / FOTO Canva
Luciano Yepes dedicó unas palabras de apoyo a Ana María, la única de las trillizas que sobrevivió al terremoto.

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana del 10 de agosto de 2026, la historia de la familia Saavedra Caicedo se convirtió en una de las más dolorosas.

Ana María, Sofía e Isabella, trillizas de 23 años, se encontraban junto a sus padres y un tío materno en el edificio María Elvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, cuando ocurrió el movimiento telúrico que provocó el colapso de la estructura.

Ana María logró sobrevivir al derrumbe y, pese a las circunstancias, permaneció consciente, lo que le permitió orientar a los equipos de rescate para facilitar su ubicación. Sin embargo, sus padres, su tío y sus hermanas perdieron la vida en la tragedia.

Luego de conocerse el desenlace, Luciano Yepes, hijo del exfutbolista Mario Alberto Yepes, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

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A través de una historia publicada en Instagram, Luciano Yepes expresó el dolor que le produjo la muerte de Isabella, quien permaneció desaparecida durante varios días, y aseguró que había mantenido la esperanza de que fuera encontrada con vida.

También dedicó unas palabras de apoyo a Ana María, la única de las trillizas que sobrevivió al terremoto.

“Isa, tenía la fe intacta. Ahora estás con Dios, tus papás, tu hermanita y van a ser los angelitos de Ana para siempre, estoy seguro”, escribió Luciano.

Posteriormente, agregó: “A Ana la apoyaremos en lo que necesite siempre”.

Tras el derrumbe del edificio, Ana María quedó atrapada luego de que una puerta de cedro cayera sobre ella. Como consecuencia del accidente, sufrió una fractura de pelvis y varias lesiones en uno de sus brazos.

Debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. Según la información conocida hasta el momento, su recuperación ha evolucionado favorablemente.

Además de la atención médica, Ana María recibe acompañamiento psicológico para afrontar la pérdida de sus padres, sus hermanas y su tío materno, quienes fallecieron en el trágico terremoto.

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