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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Fallecimiento

Murió el actor venezolano Alejandro Mata, recordado por actuar en telenovelas como 'Trapos íntimos' o 'Válgame Dios'

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Alejandro Mata, actor venezolano / Lazo negro, símbolo de luto - Fotos: X / Pexels
Alejandro Mata, actor venezolano / Lazo negro, símbolo de luto - Fotos: X / Pexels
Mata, con más de cinco décadas de carrera, formó parte de la denominada 'generación dorada de la televisión venezolana'.

Este jueves 20 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del actor venezolano Alejandro Mata en Caracas, Venezuela. Tenía 77 años al momento de su deceso.

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Según reportes, Mata venía atravesando un delicado estado de salud que requirió recientemente campañas de recaudación de fondos para cubrir sus gastos médicos.

Este artista, cabe mencionar, era una de las figuras más respetadas de la televisión y el teatro venezolano.

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Nació en Caracas (capital de Venezuela) el 24 de diciembre de 1948. A lo largo de su carrera destacó por un estilo de actuación sobrio y elegante.

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Mata, con más de cinco décadas de carrera, formó parte de la denominada 'generación dorada de la televisión venezolana'.

Este actor es recordado por actuar en reconocidas telenovelas como: 'Tomasa Tequiero', 'Corazón esmeralda', 'Trapos íntimos', 'Válgame Dios', 'Ser bonita no basta', entre otras.

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