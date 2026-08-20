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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Los MTV VMAs eliminan la categoría “Rock” tras casi cuatro décadas de historia

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
MTV | Foto AFP
MTV | Foto AFP
La decisión quedó en evidencia tras la publicación de la lista oficial de nominados, en la que el premio ya no aparece.

Los MTV Video Music Awards (VMAs) eliminarán la categoría “Best Rock” en su edición de 2026, poniendo fin a casi cuatro décadas de presencia ininterrumpida del rock en la ceremonia, desde su incorporación en 1989.

La decisión quedó en evidencia tras la publicación de la lista oficial de nominados, en la que el premio ya no aparece. Consultada por medios de comunicación, Paramount, compañía matriz de MTV, confirmó la ausencia, aunque no explicó los motivos detrás del cambio.

El vínculo entre el rock y los VMAs comenzó con “Best Heavy Metal Video”, categoría creada en 1989, cinco años después del nacimiento de los premios. Con el paso de las ediciones, el reconocimiento adoptó distintos nombres: “Best Metal/Hard Rock Video”, “Best Hard Rock Video”, “Best Rock Video” desde 1997 y, finalmente, “Best Rock” en sus últimos años.

A lo largo de su historia, el premio fue obtenido por artistas y bandas como Guns N’ Roses, Aerosmith, Metallica, Korn, Limp Bizkit, Pearl Jam y Linkin Park. El último ganador fue Coldplay, que en 2025 se llevó el reconocimiento por “All My Love”, imponiéndose a Evanescence, Green Day, Lenny Kravitz, Linkin Park y Twenty One Pilots.

Sin embargo, durante la última década la categoría había experimentado un cambio en su perfil. Desde alrededor de 2010, los nominados se orientaron cada vez más hacia el alt-rock y el pop-rock, con artistas como Coldplay e Imagine Dragons entre los habituales, mientras que las propuestas de hard rock contemporáneo tenían una presencia mucho menor.

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Para 2026, “Best Alternative” es la categoría que mantiene una mayor cercanía con el rock, aunque su selección de nominados se encuentra alejada de las vertientes más pesadas del género.

La decisión llega apenas un año después de que los VMAs rindieran homenaje a Ozzy Osbourne, fallecido en 2025, mediante un tributo en el que participaron Yungblud, Joe Perry y Steven Tyler de Aerosmith, Nuno Bettencourt de Extreme y Adam Wakeman.

La desaparición de “Best Rock” forma parte de una reducción más amplia de categorías en la edición de 2026. En la lista tampoco aparecen “Best Afrobeats”, “Best Pop Artist”, “Push Performance of the Year”, “Best Album”, “Video for Good”, “Best Long-Form Video”, “Best Group” ni “Song of Summer”. Hasta el momento, MTV no ha precisado si estas categorías fueron eliminadas definitivamente o si sus nominaciones serán anunciadas posteriormente.

En cuanto a las candidaturas de este año, Madonna encabeza la lista con 11 nominaciones, su mayor número en una sola edición de los VMAs. Le siguen Taylor Swift, con nueve; Ariana Grande y Sabrina Carpenter, con siete cada una; y Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson, con cinco.

LISA, integrante de BLACKPINK, acumula cuatro nominaciones, mientras que Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean aparecen con tres candidaturas cada uno.

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