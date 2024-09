"Tengo ataques de pánico": Nicky Jam confesó que enfrenta una difícil situación debido a las adicciones

El cantante Nick Rivera Caminero, mejor conocido en el mundo artístico como Nicky Jam, vuelve a ser tendencia en redes sociales tras confesar que enfrenta duros episodios debido a su exceso con las bebidas alcohólicas.

En medio de una entrevista en el podcast de salud mental On Purpose, de Jay Shetty, el artista reveló detalles inéditos de su vida personal y su carrera musical.

"Sé que muchos conocen mi historia y piensan que ahora estoy bien, ven la serie y piensan: 'tuvo malos momentos, pero ahora es exitoso'", comenzó diciendo Jam.

Sin embargo, aseguró que aún enfrenta temporadas difíciles. "El pasado me pesa mucho y mucha gente dice: 'deja el pasado atrás', pero así no funciona, no es tan fácil dejar el pasado atrás", afirmó.

El cantante confesó que sí tiene muchos momentos de ansiedad y depresión. “A veces me pongo ansioso, tengo ataques de pánico, me pongo nervioso y me tiemblan las manos", dijo.

"Tuve problemas con el alcohol, tomaba mucho, hasta llegué a decir que me iba a retirar, eso es mentira, pero recuerdo que edité y publiqué un video diciendo que me iba a retirar, fue culpa del alcohol, he estado luchando con esto uno o dos años", relató.

Pese a que señaló que no es alcohólico. “A veces me vuelvo loco y tomo cinco o seis días seguidos. Ya no bebo, pero fumo marihuana porque estoy lidiando con la ansiedad que me genera no beber. He dejado de beber por la marihuana, me está ayudando y me siento mejor", aseguró.

Hace unos días se conoció que el puertorriqueño se habría casado con la colombiana, en una ceremonia privada celebrada en Miami, Florida, según informaron varios medios internacionales.

Pese a que no se conocen muchos detalles de la ceremonia, la especulación de esta unión cobró fuerza después de que ambos compartieran una contundente imagen en redes sociales.

La instantánea compartida por la modelo y reposteada por el cantante muestra sus manos y en cada una, un gran anillo de diamantes, lo que sería el detalle ideal para confirmar su boda.

Juana Valentina, de 22 años, es una modelo colombiana a quien Nicky Jam, de 43 años, habría conocido a inicios de 2024.

Su relación se hizo pública varios meses después de su polémica ruptura con la modelo venezolana Génesis Aleska, quien tras su ruptura amorosa con el intérprete de “El Amante”, al parecer, recurrió a un ritual de brujería para salvar su relación.

Según señala la Revista Ronda, Miguel Mawad, el empresario chavista y expareja de la modelo, sería quien habría difundido las imágenes donde se muestra a Génesis en medio de una consulta esotérica con una mujer que le realiza la lectura del tabaco.

“Que Nick Rivera Caminero solo piense en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe”, fue la solicitud que realizó la venezolana, pese a que, según la lectura del tabaco, el cantante de ‘Travesuras’ no tiene un buen desempeño en la intimidad.

Ante ello, Génesis Aleska se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre el video que generó gran polémica.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer, todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa: Dios es el único que siempre estará para mí y es quien tiene la respuesta a todos mis problemas”, aseguró.