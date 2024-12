Yailin ‘La Más Viral’ arremetió contra Anuel y lo acusa de no pagar la manutención de su hija: “eso no es de gánster”

El reguetonero puertorriqueño Anuel se encuentra en el ojo del huracán luego de que su expareja, la cantante Yailin La Más Viral, arremetiera en su contra acusándolo de no pagar la manutención de la hija que tienen en común.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana criticó al intérprete de ‘Razones’ por presumir sus cadenas y dinero en redes, pero no ayudarle con la manutención de su hija Cattleya.

En sus historias de Instagram, Yailin publicó un primer mensaje que decía: “Mucha cadena y mucha vaina, ¿y la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza”.

VEA TAMBIÉN Cantante español Raphael habría sufrido un fallo cardiovascular en la grabación de un programa de televisión o

En seguida publicó otros dos mensajes con los mensajes: “Mucha película, mucha cadena. El más gánster en las redes y no mantiene a su hija, eso no es de gánster” y “no me hagas publicar lo que sabes, que yo estoy loca. Qué me respondes para atrás par piarte de tu película. Vamos, te espero”.

Yailin volvió a publicar otras palabras hacia el artista urbano diciendo que le da vergüenza que todo se tenga que hacer siempre como él quiere y que por su culpa su hija no ha podido viajar.

“Llorón de culo. Narcisista”, es el último escrito que compartió la intérprete de ‘Si tú me buscas’ en sus historias de Instagram.

Sin embargo, la rapera dominicana no paró ahí y publicó unas conversaciones de WhatsApp con Anuel, en las que el reguetonero le confiesa su amor y admite que la extraña.

En las capturas, Anuel le dice: “no puedo hacerme el fuerte y decirte que no te quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo. Lo peor fue que, aunque ese con otra persona todo este tiempo, nunca te lo he dicho”.

“A mí no me gusta lastimar a nadie. Odio verte triste, sufriendo. Yo quiero estar contigo también y dormir contigo”, dice en otros mensajes el boricua.

En la siguiente captura que publicó la artista, Anuel le dice que lo más importante que él tiene son ella y su hija, y que ella es su “única esposa”, así como también le recalca que nunca la va a abandonar y le pide perdón por “ausentarme y dejarte sola con Catta en el comienzo”.

Yailin puso otro mensaje en sus historias que decía: “y si es falso que me desmienta. Con eso me fui a dormir”, no obstante, minutos después publicó otra conversación con Anuel.

En ese chat el cantante, de 32 años, le repite que es ella con la que quiere estar y le dice que él siempre va a ser su número uno y ella la número uno de él.

VEA TAMBIÉN “Crecí escuchando a Shakira”: la artista más escuchada en Argentina en Spotify habla en NTN24 o

“Nadie en este planeta se te para al lado”, dice uno de los mensajes que le habría enviado Anuel a Yailin.

Tras la filtración de las conversaciones, los usuarios no han parado de criticar al reguetonero, a quien acusan de ser obsesivo con sus exparejas, mientras que otros se burlan de su manera de escribir.

“El romanticismo respira”, “No puede ser”, “Se ponía a cantar de la nada”, “Ni como decir que no es Anuel”, “Nunca le quiten el internet a Yailin, por favor”, “Ni como ayudarte Anuel”, “A mí me sorprende es que el hombre sepa coordinar más de dos palabras”, son algunos de los comentarios.

Por el momento, el artista puertorriqueño no se ha pronunciado sobre las críticas y los mensajes filtrados que publicó Yailin.