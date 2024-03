Cae en Argentina un prófugo de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto

Tras un año de la ola de detenciones de altos funcionarios en Venezuela a causa de la trama de corrupción de Pdvsa-Cripto, este jueves la Policía Federal Argentina detuvo a un ciudadano argentino que tenía orden de captura internacional por vínculos en el caso, acusado de los delitos de "Tráfico Ilícito de material estratégico, Legitimación de Capitales y Contrabando Agravado".

VEA TAMBIÉN Cien días de la "desaparición" de El Aissami, su nombre no aparece en investigaciones sobre corrupción o

La Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas había emitido una alerta roja en la búsqueda de varias personas vinculadas a un esquema de corrupción en la comercialización de crudo de Pdvsa.

La Fiscalía de Venezuela solicitó también la detención de otros cuatro operadores Internacionales.

"El aprehendido sería operador y testaferro de otro fugitivo, de nacionalidad italiana, que presumiblemente sería el principal miembro de la estructura delictiva", señala la nota de prensa publicada por el Ministerio de Seguridad argentino.

"Se sospecha que el argentino creó compañías en múltiples jurisdicciones, en varias de las cuales figura como dueño, director y tesorero, para ejecutar actividades de trading, fletamiento, compra de buques tanqueros e identificaciones falsas, con la finalidad de materializar los robos de las cargas de crudo y posterior comercialización fraudulenta en provecho propio", agregan.

Aunque la cruzada del régimen Venezolano logró la detención de más de 60 funcionarios, todavía son un misterio las pistas sobre el paradero y condición de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa.

VEA TAMBIÉN La Miss Venezuela mencionada en la red de corrupción que saqueó Pdvsa: recibió un apartamento valorado en US$ 1 millón o

"En virtud de las investigaciones sobre graves hechos de corrupción, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo", tuiteó el 20 de marzo de 2023 El Aissami y fue lo último que se supo de él.

A la fecha la Fiscalía no ha informado de acusaciones contra el exministro. Incluso, el fiscal general, Tarek William Saab, se negó a responder una pregunta sobre el tema durante una rueda de prensa ofrecida el 5 de abril, cuando prefirió "no adelantar" opiniones sobre "ningún nombre en particular".

En esa ocasión, para explicar su omisión sobre el caso, Saab remarcó que él estaba hablando de quienes ya estaban aprehendidos.