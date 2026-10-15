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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Estados Unidos

¿Qué implica que Maduro y Cilia Flores se declaren inocentes de nuevos cargos por tortura ante tribunal de Nueva York?

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de tortura en Corte de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentaron este jueves ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, donde rechazaron formalmente los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas.

La fiscalía de Estados Unidos presentó un nuevo pliego de acusaciones por conspiración para cometer tortura, basado en los testimonios de al menos nueve víctimas del régimen venezolano.

Este cargo se suma a las imputaciones previas por narcotráfico y narcoterrorismo que ya enfrentaban ambos acusados.

Según los documentos judiciales, Maduro habría impartido órdenes directas para intensificar el sufrimiento de personas bajo custodia.

Los testimonios recogidos por el Departamento de Justicia describen al mandatario venezolano apretando el puño contra su mano mientras ordenaba: "sáquenles más información" y "apriétenlos más".

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José Valderrama, abogado constitucionalista venezolano y defensor de derechos humanos, calificó la declaración de inocencia como "totalmente esperable". Valderrama, quien presentó una solicitud formal en enero para que se investigaran estos crímenes, expresó satisfacción por el avance judicial, aunque con tristeza por recordar "la tragedia venezolana".

Respecto a posibles dilaciones procesales, el abogado explicó que, aunque siempre existe esa posibilidad, hasta el momento hay "un cierto acuerdo en los tiempos que se han establecido" entre la fiscalía y la defensa.

Anteriormente, Flores había intentado solicitar prisión domiciliaria alegando motivos de salud, petición rechazada por la fiscalía al demostrar que constituye "una persona peligrosa" por la gravedad de los crímenes y su poder de influencia dentro del régimen.

El proceso abre una ventana de oportunidad no solo para las víctimas, que eventualmente podrían exigir indemnizaciones en organizaciones internacionales, sino también para el imputamiento de otras personas involucradas.

"En el debate se va a tener que dilucidar el acervo probatorio con respecto a los otros coautores responsables de la tortura", explicó.

Los testimonios recopilados revelan que tanto Maduro como Flores recibían informes detallados sobre la evolución de estas prácticas de tortura. La fiscalía sustenta que ambos conocían y aprobaban sistemáticamente los abusos cometidos contra opositores políticos durante años.

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