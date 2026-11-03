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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Justicia

EE. UU. condenó a 12 años de prisión a venezolano que lavó miles de millones de dólares para el narcotráfico mediante criptomonedas

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El venezolano también aceptó pagar una multa de mil millones de dólares. Entre los destinos de los fondos figuran Colombia, China, Panamá y México.

Un ciudadano venezolano residente en Miami fue sentenciado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero.

Jorge Figueira, de 60 años, blanqueó miles de millones de dólares para diversos actores ilícitos, entre ellos organizaciones de narcotráfico, según las autoridades estadounidenses.

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Además de la pena de cárcel, Figueira aceptó pagar una multa de mil millones de dólares.

Así operaba la red

De acuerdo con los documentos judiciales, la red utilizaba cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales privados y empresas fantasma para mover grandes sumas de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.

El mecanismo seguía varios pasos:

1. El dinero se convertía en criptomonedas.

2. Las criptomonedas se dirigían a distintos monederos digitales.

3. Los fondos se enviaban a proveedores de liquidez para cambiarlos por dólares.

4. Los dólares se transferían a cuentas bancarias de Figueira y, finalmente, al destinatario.

Según los documentos, estas operaciones buscaban ocultar la naturaleza de los fondos a las autoridades.

Las autoridades indicaron que más de mil millones de dólares circularon por la billetera de criptomonedas identificada y por diversas cuentas financieras. En las cuentas de Figueira, la mayor parte de los fondos entrantes provenía de plataformas de comercio de criptomonedas.

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La mayor parte de los fondos salientes se envió a empresas e individuos en Estados Unidos y en el extranjero, incluidas jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo, como Colombia, China, Panamá y México.

El anuncio

La sentencia fue dictada por el juez de distrito Rossie D. Alston Jr. El anuncio estuvo a cargo de Theophani K. Stamos, Primera Fiscal Auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y de Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington.

Los fiscales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez están a cargo del caso.

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