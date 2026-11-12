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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Paraguay

Tras entrar a mansión con bóveda, Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial por escándalo de Ueno Bank

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos AFP
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos AFP
El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus ahorros.

La Fiscalía de Paraguay allanó este jueves la residencia presidencial en Asunción en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, confirmó el ministerio público en un comunicado.

El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. Se desataron manifestaciones multitudinarias.

Peña está acusado de utilizar su influencia para favorecer al banco, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. Es señalado de engordar Ueno Bank con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

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El allanamiento del jueves "forma parte de las diligencias investigativas impulsadas por el equipo fiscal en el marco de la causa que investiga al expresidente", señaló la fiscalía en un comunicado.

Por otra parte, el ministerio público detuvo este jueves al superintendente de bancos del Banco Central de Paraguay (BCP), Holger Insfrán, durante un allanamiento a su vivienda en Asunción.

El fiscal Christian Benítez afirmó al medio ABC que existen "elementos de sospecha con respecto a la conducta" del funcionario, que era responsable de supervisar las entidades financieras del país.

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo, una centrada en los directivos de Ueno Bank, 10 de los cuales se encuentran detenidos, y otra en torno a Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, también en prisión preventiva.

La Fiscalía ya había allanado el lunes la vivienda de Peña en Asunción, donde incautó documentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

También registró una residencia de verano del exmandatario donde encontró una bóveda que el propio exmandatario indicó cómo abrir, y estaba vacía.

Peña permanece en prisión preventiva desde su destitución el 6 de noviembre mediante un acelerado juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el mandato hasta 2028.

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"El gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia" y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento a la residencia de los mandatarios paraguayos, señaló un comunicado de la presidencia.

En la mañana del jueves, se entregó ante la justicia y quedó detenido Manuel Astigarraga, mano derecha del principal directivo de Ueno, Miguel Vázquez, también detenido desde la semana pasada.

La Fiscalía investiga el destino de los fondos y activos de Ueno Bank en busca de recuperar bienes para indemnizar a los afectados, y solicitó cooperación a sus pares de Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos.

Aunque el BCP informó el miércoles que devolvió parte de sus ahorros a todos los depositantes de Ueno, la mayor parte del dinero sigue sin aparecer, incluidos más de 500 millones de dólares en fondos públicos previsionales depositados en la malograda institución.

Esas cuentas afectadas deberán esperar "la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras", informó Pedro Acosta, miembro del directorio del BCP, quien dijo que el proceso iniciará la próxima semana.

Las autoridades esperan utilizar los recursos obtenidos en ese traspaso para cubrir el resto de la garantía de depósitos y restituir en forma prioritaria los fondos jubilatorios y de otros organismos públicos como la Agencia Nacional de Electricidad (ANDE), que estaban depositados en el banco digital.

El presidente del BCP, Jorge Schreiner, dijo este jueves a periodistas que se fue a dormir "mucho más tranquilo" el miércoles ya que, al analizar las carteras de Ueno transferibles a otros bancos encontró que el volúmen "supera el monto del conjunto de deuda que tiene el banco con el sistema previsional".

El jueves, cientos de personas pertenecientes a sindicatos de docentes y médicos se congregaron frente al Congreso en Asunción con banderas y camisetas de la selección paraguaya para exigir la restitución de fondos y "vigilar" el tratamiento del presupuesto 2027 que comenzó en Diputados.

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