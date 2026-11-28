La Policía Nacional de Colombia capturó a cinco integrantes del frente Urías Rondón de las disidencias de las FARC e incautó un arsenal junto con equipos especializados para la fabricación de componentes de drones y artefactos explosivos, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

VEA TAMBIÉN Impactantes imágenes de la ofensiva contra el crimen organizado en Colombia: Abelardo de la Espriella reportó nuevos operativos o

Entre los detenidos se encuentra alias "Gafitas", señalado de participar en el atentado con dron contra la Policía Metropolitana de Pasto ocurrido el 7 de agosto. Según las investigaciones de las autoridades, este individuo estaría subordinado a alias "Rumiquí", identificado como cabecilla del frente Urías Rondón.

El arsenal incautado evidencia la sofisticación tecnológica alcanzada por esta estructura criminal. Las autoridades decomisaron tres impresoras 3D destinadas específicamente a la fabricación de componentes de artefactos explosivos y drones, marcando un precedente significativo en este tipo de operaciones en el país.

Además, el operativo permitió el decomiso de ocho artefactos explosivos ya adaptados para ser transportados en drones, junto con dos aeronaves no tripuladas. El material bélico incluye tres fusiles, dos pistolas, una granada, pentolita y cordón detonante, elementos que configuran una capacidad ofensiva considerable.

La operación también resultó en la incautación de 369 cartuchos de munición, un inhibidor de señales y 8 millones de pesos en efectivo, dinero que presuntamente estaría destinado al financiamiento de actividades criminales de la organización.

El frente Urías Rondón forma parte de las disidencias de las FARC que decidieron no acogerse al acuerdo de paz firmado en 2016 y mantienen actividades de narcotráfico y terrorismo en diversas regiones del país. Esta estructura ha intensificado el uso de tecnología no convencional en sus operaciones, incluyendo drones modificados para ataques contra la fuerza pública.

“Vamos a destruir sus capacidades criminales, desmantelar sus estructuras y perseguir a sus cabecillas hasta que respondan ante la justicia”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Eficaz operativo frustra atentado terrorista en Colombia: Ejército intercepta camión bomba o

Los cinco capturados deberán responder ante las autoridades judiciales por los delitos de terrorismo, fabricación y tráfico de armas, y pertenencia a grupos armados organizados. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros miembros de esta red criminal.