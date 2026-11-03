Binance confirmó lo que ocurrió en el millonario robo de criptomonedas: un empleado engañado con una falsa oferta de trabajo fue el punto débil

El pasado 29 de octubre Binance, es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones, sufrió uno de los ataques cibernéticos más sofisticados en la historia de las criptos.

Aproximadamente USD 6.34 mil millones en activos digitales estuvieron comprometidos en un escandaloso caso en el que el FBI señaló a Corea del Norte responsable del impresionante robo.

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Tras varios días de investigaciones, la plataforma emitió un comunicado explicando todo lo que pasó aquel día.

"Nuestra primera responsabilidad es proteger a los usuarios. Binance absorberá el impacto financiero de los fondos robados, no nuestros usuarios", declaró la compañía en su comunicado oficial.

La plataforma, además, confirmó que apartó más del 100% de los fondos necesarios para cubrir las pérdidas y que, al 31 de octubre, el 98% de los activos afectados ya habían sido repuestos.

Desarrollo del ataque

El ataque se ejecutó rápidamente entre las 20:05 y 23:56 del 29 de octubre. Los atacantes obtuvieron acceso de manera irregular a un servicio interno de firma de billeteras, transfiriendo 233.46 millones de XRP, 970,500 SOL, 44.2 millones de OP y 18,270 BTC a direcciones controladas por ellos.

Posteriormente, utilizaron el mecanismo de autorización EIP-7702 de Ethereum para otorgar a un contrato inteligente malicioso derechos de ejecución parcial sobre billeteras calientes de Binance.

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Binance logró congelar aproximadamente USD 2.85 mil millones en activos mediante la suspensión de retiros y coordinación con socios. Sin embargo, las autorizaciones maliciosas EIP-7702 operaban independientemente de la infraestructura normal de retiros, lo que complicó la contención.

Preparación sofisticada

La investigación reveló que el ataque fue una campaña multietapa que inició en junio de 2026. En septiembre, un ingeniero de software fue contactado a través de una plataforma legítima de búsqueda de empleo por un individuo que se hacía pasar por un CEO de una importante empresa.

Durante las entrevistas falsas, que incluyeron videollamadas y perfiles de redes sociales con fotos y videos personales, el supuesto reclutador instruyó al ingeniero a descargar una "asignación" que contenía código malicioso.

Al empleado de Binance se le dio una tarea con dicho archivo para determinar sus conocimientos y así lograr entrar a la empresa falsa, sin embargo, al aceptar dicho archivo mediante su computador corporativo, el código malicioso le dio acceso a los hackers.

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"El malware empleó técnicas sofisticadas de ofuscación y evasión, reemplazando un componente legítimo de herramienta de desarrollo con una versión maliciosa", explicó Binance.

A lo largo de 2026, el equipo de seguridad de Binance detectó y previno 57 casos de amenazas cibernéticas presuntamente vinculadas a Corea del Norte, reflejando la amenaza persistente de actores patrocinados por estados contra la industria de criptomonedas.

El 20 de octubre, los atacantes aprovecharon una herramienta interna de IA comprometida para obtener control sobre ingenieros adicionales. El 29 de octubre, entre las 17:15 y 19:56, desplegaron un contenedor y activaron un script malicioso para lanzar el ataque final.

Medidas implementadas

Al 3 de noviembre de 2026, Binance reconstruyó el sistema de billeteras afectado en un nuevo entorno, reemplazó dispositivos comprometidos y fortaleció los controles de seguridad.

La compañía anunció que contratará expertos independientes en ciberseguridad para revisar el incidente y establecerá un fondo de investigación de seguridad enfocado en IA con empresas líderes del sector.